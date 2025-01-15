Машины почти не двигаются: пробка на М-4 у Шахт выросла вдвое из-за дорожных работ

Posted 15 января, 16:15
Published 15 января, 16:15
Modified 15 января, 16:17
Updated 15 января, 16:17
В настоящий момент автомобили растянулись по трассе М-4 «Дон» от поселка Аютинский до улицы Келдыша при выезде из Шахт. Примерная длина пробки составляет 7,97 километра. По данным сервиса, ремонтные работы идут на правой и средней полосах дороги в сторону Ростова-на-Дону.
Телеграм-канал «Это Ростов новости» опубликовал видео очевидцев, на котором заметно, что транспортные средства практически не продвигаются. На парализованном участке стоят как легковые авто, так и грузовые фуры.
Дончане негодуют из-за того, что им приходится менять свои планы: «Похоже, поездка в Шахты отменяется».
«Сколько себя помню, там ремонт», — пишет пользователь.
Ранее жители Ростовской области стали массово продавать свои автомобили.