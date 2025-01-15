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Posted 15 января, 16:15

Published 15 января, 16:15

Modified 15 января, 16:17

Updated 15 января, 16:17

Дорожный затор на трассе М-4 «Дон» возле Шахт увеличился в два раза

Машины почти не двигаются: пробка на М-4 у Шахт выросла вдвое из-за дорожных работ

15 января 2025, 16:15
Фото: Изображение Midjourney. Дорожный затор на трассе М-4 «Дон» возле Шахт увеличился в два раза

Пробка на трассе М-4 «Дон» возле Шахт выросла вдвое из-за дорожных работ

За пару часов пробка на автодороге М-4 «Дон» в сторону Ростова выросла в два раза. Автомобили застряли возле Шахт из-за ремонтных работ, сообщает сервис «Яндекс Карты».

В настоящий момент автомобили растянулись по трассе М-4 «Дон» от поселка Аютинский до улицы Келдыша при выезде из Шахт. Примерная длина пробки составляет 7,97 километра. По данным сервиса, ремонтные работы идут на правой и средней полосах дороги в сторону Ростова-на-Дону.

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Видео: Изображение Midjourney. Дорожный затор на трассе М-4 «Дон» возле Шахт увеличился в два раза

Телеграм-канал «Это Ростов новости» опубликовал видео очевидцев, на котором заметно, что транспортные средства практически не продвигаются. На парализованном участке стоят как легковые авто, так и грузовые фуры.

Дончане негодуют из-за того, что им приходится менять свои планы: «Похоже, поездка в Шахты отменяется».

«Сколько себя помню, там ремонт», — пишет пользователь.

Ранее жители Ростовской области стали массово продавать свои автомобили.

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