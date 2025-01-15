Машины почти не двигаются: пробка на М-4 у Шахт выросла вдвое из-за дорожных работ

В настоящий момент автомобили растянулись по трассе М-4 «Дон» от поселка Аютинский до улицы Келдыша при выезде из Шахт. Примерная длина пробки составляет 7,97 километра. По данным сервиса, ремонтные работы идут на правой и средней полосах дороги в сторону Ростова-на-Дону.