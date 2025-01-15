Метапневмовирус: чем отличается от простуды и как уберечься от осложнений

Важно! Повторное заражение метапневмовирусом особенно опасно для людей в возрасте от 65 лет, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет, есть различные заболевания легких. Так что пожилые люди и те, у кого есть проблемы со здоровьем, переносят метапневмовирус так же тяжело, как и дети.