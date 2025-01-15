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Posted 15 января, 14:15

Published 15 января, 14:15

Modified 15 января, 14:17

Updated 15 января, 14:17

Метапневмовирус: чем отличается от простуды и как уберечься от осложнений

Метапневмовирус: чем отличается от простуды и как уберечься от осложнений

15 января 2025, 14:15
Фото: 1MI. Метапневмовирус: чем отличается от простуды и как уберечься от осложнений
В России метапневмовирус пока не рассматривается как угроза — по крайней мере, об этом говорят специалисты профильных ведомств. Рассказываем, что он собой представляет, чем может быть опасен для человека, и как отличить метапневмовирус от обычной простуды.

Метапневмовирус — что это такое

Метапневмовирус — это вирус респираторного типа. В числе его последствий — ОРВИ, причем, большая часть людей заболевают ей по сезонному принципу, то есть, либо в зимние месяцы, либо в начале весны.

Как распространяется метапневмовирус? По стандартной схеме — к здоровым людям от тех, кто уже заразился, следующими способами:

  • При кашле.
  • При чихании.
  • Через поверхности.

Важно! Вирусу подвержены люди всех возрастов, однако чаще всего им заражаются маленькие дети в возрасте не более пяти лет.

Терапевт одной из поликлиник Ростова-на-Дону, который попросил не называть его имени, в беседе с корреспондентами нашего издания отмечал, что метапневмовирус — не новая инфекция, поскольку ее открыли более двух десятков лет назад.

«Он принадлежит к группе вирусов РНК, и они вызывают не только ОРВИ. В числе заболеваний, которые развиваются на его фоне — и лихорадка Западного Нила, и корь, и гепатит, и другие. Сюда же можно отнести заболевания, которые распространяются и среди животных», — подчеркнул медик.

Что касается выявления случаев метапневмовируса в Ростове-на-Дону и в регионе в целом, то собеседник нашего издания отметил, что о таких случаях пока еще ничего не слышал.

Метапневмовирус подвержены люди всех возрастов, однако чаще всего им заражаются маленькие дети в возрасте не более пяти лет.
Метапневмовирус подвержены люди всех возрастов, однако чаще всего им заражаются маленькие дети в возрасте не более пяти лет.. Фото: 1MI

Как отличить метапневмовирус от обычной простуды

Отличить ОРВИ, которая развилась из-за метапневмовируса, от привычной простуды, бывает непросто. Заболевания имеют много общих симптомов и похожую картину. В числе симптомов:

  • Заложенный нос, насморк.
  • Кашель.
  • Повышение температуры до 38 градусов.
  • Болевые ощущения в горле.

Все эти симптомы могут фиксироваться и сохраняться в течение нескольких дней. Если заболевание протекает в тяжелой форме, могут появиться проблемы с дыханием. Самые опасные осложнения — инфекции вторичного типа, которые захватывают дыхательные пути. В первую очередь, это пневмония и бронхит.

Александр Горелов, академик РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в беседе с ТАСС подчеркнул, что в России метапневмовирус фиксируется буквально каждый год.

«Его неправильно было бы называть необычным, однако вполне можно назвать открытием нового века, поскольку метапневмовирус и еще один вирус были выявлены впервые всего несколько лет назад. В России они появляется каждый год, по симптомам и в целом по клинической картине он очень похож на не слишком опасную инфекцию, которая поражает в основном нижние дыхательные пути. Вирусы сменяют друг друга, и это обычная ситуация. Так что и метапневмовирус вполне может сменять собой, к примеру, риновирус», — объясняет эксперт.
Самые опасные осложнения метапневмовируса — инфекции вторичного типа, которые захватывают дыхательные пути (пневмония и бронхит)
Самые опасные осложнения метапневмовируса — инфекции вторичного типа, которые захватывают дыхательные пути (пневмония и бронхит). Фото: 1MI

Чем опасен метапневмовирус

Наиболее тяжелым течением отличается метапневмовирус, если человек заразился им впервые. Именно этим обусловлена его особая опасность для детей. Самые юные пациенты более подвержены и осложнениям метапневмовируса — более чем в 10% случаев у детей на этом фоне появляются пневмонии и другие заболевания.

Есть ли иммунитет против метапневмовируса? Да, но только частично, однако у взрослых людей заболевание, если оно появляется во второй или в третий раз, протекает относительно легко, симптомы не слишком тяжелые.

Важно! Повторное заражение метапневмовирусом особенно опасно для людей в возрасте от 65 лет, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет, есть различные заболевания легких. Так что пожилые люди и те, у кого есть проблемы со здоровьем, переносят метапневмовирус так же тяжело, как и дети.

Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, академик, в беседе с корреспондентами «Парламентской газеты» подчеркнул, что к тяжелым последствиям метапневмовирус, как правило, не приводит.

«Тяжелее всего это заболевание переносят пожилые люди и маленькие дети, в особенности — те, кому еще не исполнилось и года. У младенцев метапневмовирус может повлечь за собой пневмонию. Кроме того, в группе риска и те, у кого есть те или иные заболевания хронического характера», — перечислил эксперт.
Повторное заражение метапневмовирусом особенно опасно для людей в возрасте от 65 лет, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет
Повторное заражение метапневмовирусом особенно опасно для людей в возрасте от 65 лет, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: 1MI

Как лечить метапневмовирус

К настоящему моменту специальное лекарство от метапневмовируса пока еще не разработано. Нет медикаментов, способных воздействовать прицельно на частицы вируса и уничтожать бактерии.

Важно! Единственный действенный метод лечения метапневмовируса — это устранение его симптомов и ожидание, когда заболевание отступит. По этому же принципу ведется борьба и с обычными простудами, в том числе, с ОРВИ.

По словам Александра Горелова, специалисты Роспотребнадзора к настоящему моменту уже разработали систему для оперативной диагностики нового вируса и вызванных им заболеваний. Поскольку специальных лекарств от него нет, во время болезни целесообразно принимать противовирусные средства.

«Меры профилактики стандартные — использовать средства индивидуальной защиты, в том числе, маску, по возможности не посещать места, где одновременно находится большое количество людей. Важно соблюдать правила личной гигиены, в частности, регулярно мыть руки, проветривать, промывать нос, бывать на свежем воздухе как можно чаще и в целом придерживаться принципов здорового образа жизни», — отмечает эксперт.
Меры профилактики метапневмовируса стандартные — регулярно мыть руки, проветривать, промывать нос, бывать на свежем воздухе как можно чаще
Меры профилактики метапневмовируса стандартные — регулярно мыть руки, проветривать, промывать нос, бывать на свежем воздухе как можно чаще. Фото: 1MI

Метапневмовирус — грозит ли России и миру эпидемия

В декабре 2024 года был зафиксирован подъем показателей заболеваемости на фоне ОРВИ в Китае — такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Аналогичная ситуация складывается и в некоторых других странах, например, в Казахстане, в Индии и в Малайзии, где регистрируются новые и новые случаи заболевания. При этом его рост специалисты называют умеренным.

Точных данных по ситуации в России пока еще нет. Однако в Минздраве РФ отмечали, что доля вируса в общей структуре бактерий, вызывающих ОРВИ, в стране пока остается неизменной и невысокой — порядка 0,1% в течение нескольких недель. А в Министерстве просвещения Российской Федерации сделали заявление о том, что в школах и детских садах пока не собираются вводить никакие ограничения в связи с метапневмовирусом.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, в беседе с «Российской газетой» отметила, что в стране в настоящее время отсутствует опасность распространения метапневмовируса.

«Есть риск, который связан, в первую очередь, с гриппом. Фиксируется поэтапный рост количества тестов с положительным результатом на А (H1N1). Иммунная прослойка к настоящему моменту в России хорошая — прививки от гриппа сделали более половины граждан», — подчеркнула глава ведомства.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, отметила, что в РФ отсутствует опасность распространения метапневмовируса
Анна Попова, глава Роспотребнадзора, отметила, что в РФ отсутствует опасность распространения метапневмовируса. Фото: 1MI

Может ли метапневмовирус мутировать? Таким свойством он действительно обладает, однако сам процесс происходит гораздо более медленно, чем, например, в случае с коронавирусом.

Геннадий Онищенко, академик РАН, заслуженный врач России, в беседе с корреспондентами ТАСС подчеркнул: достоверность информации, согласно которой в некоторых странах мира метапневмовирус имеет высокую летальность, пока под вопросом. Так что паника по поводу нового вируса преждевременна.

«Вакцины против нового вируса пока еще нет, более того — в ней нет необходимости. Такой вывод можно сделать в настоящий момент, ориентируясь на актуальные данные о метапневмовирусе. Однако „заготовку“, позволяющую при необходимости создать вакцину оперативно, сделать тоже нужно», — отметил эксперт.

Также Геннадий Онищенко прокомментировал и перспективы введения в России масочного режима. По его словам, об этом можно будет говорить позднее, после тщательных наблюдений за тем, как ситуация с новым вирусом развивается в разных странах мира.

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