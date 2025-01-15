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Posted 15 января, 10:06

Published 15 января, 10:06

Modified 15 января, 10:08

Updated 15 января, 10:08

Минтранс Ростовской потребовал от Ростовавтодора 21 млн рублей

Минтранс Ростовской потребовал от Ростовавтодора 21 млн рублей

15 января 2025, 10:06
Фото: donland.ru. Минтранс Ростовской потребовал от Ростовавтодора 21 млн рублей
Минтранс Ростовской области подал в суд на АО «Ростовавтодор» и потребовал от организации 20,9 миллиона рублей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Сообщается, что причиной подачи иска является недостатки работы по государственному контракту. Истец потребовал взыскать штраф в размере более 624 тысяч рублей, а также пени в размере 2,2 и 18 миллионов рублей.

Суд принял иск министерства транспорта Ростовской области и назначил заседание на 11.15 мск 4 февраля 2025.

Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды
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Ранее Минтранс региона проиграл суд подрядчику из-за нарушения сроков строительства Западной хорды.

До этого стало известно, за что судился бизнес Ростовской области в декабре 2024 года.

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