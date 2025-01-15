Минтранс Ростовской потребовал от Ростовавтодора 21 млн рублей

Posted 15 января, 10:06
Published 15 января, 10:06
Modified 15 января, 10:08
Updated 15 января, 10:08
Сообщается, что причиной подачи иска является недостатки работы по государственному контракту. Истец потребовал взыскать штраф в размере более 624 тысяч рублей, а также пени в размере 2,2 и 18 миллионов рублей.
Суд принял иск министерства транспорта Ростовской области и назначил заседание на 11.15 мск 4 февраля 2025.
Ранее Минтранс региона проиграл суд подрядчику из-за нарушения сроков строительства Западной хорды.
До этого стало известно, за что судился бизнес Ростовской области в декабре 2024 года.