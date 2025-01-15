Мокрый снег с дождем обещают на Крещение в Ростовской области

Posted 15 января, 06:37
Published 15 января, 06:37
Modified 15 января, 06:39
Updated 15 января, 06:39
Газета «Молот» со ссылкой на синоптика Ростовского гидрометцентра Ольгу Чупрову отметила, что сильных морозов можно не ждать. До самого Крещения осадков тоже не будет. Снег с дождем возможен только 19 января.
— Мы прогнозируем небольшое повышение температуры по отношению к тем показателям, которые были в начале этой недели, — поделилась Ольга Чупрова.
По ночам в северной части Ростовской области температура составит около -2 градусов. На юге региона потеплеет до +4.
Ранее RostovGazeta публиковала список адресов купелей в Ростове-на-Дону.