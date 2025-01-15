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Posted 15 января, 06:37

Published 15 января, 06:37

Modified 15 января, 06:39

Updated 15 января, 06:39

Мокрый снег с дождем обещают на Крещение в Ростовской области

Мокрый снег с дождем обещают на Крещение в Ростовской области

15 января 2025, 06:37
Фото: 1MI. Мокрый снег с дождем обещают на Крещение в Ростовской области
В Ростовской области 19 января, в день Крещения, прогнозируют мокрый снег с дождем в некоторых муниципалитетах. О погоде на ближайшие дни сообщают местные СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на синоптика Ростовского гидрометцентра Ольгу Чупрову отметила, что сильных морозов можно не ждать. До самого Крещения осадков тоже не будет. Снег с дождем возможен только 19 января.

— Мы прогнозируем небольшое повышение температуры по отношению к тем показателям, которые были в начале этой недели, — поделилась Ольга Чупрова.
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По ночам в северной части Ростовской области температура составит около -2 градусов. На юге региона потеплеет до +4.

Ранее RostovGazeta публиковала список адресов купелей в Ростове-на-Дону.

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