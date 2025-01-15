Нашествие грызунов зафиксировали в Ростовской области из-за аномального тепла

Posted 15 января, 14:12
Published 15 января, 14:12
Modified 15 января, 14:14
Updated 15 января, 14:14
Эта зима в Ростовской области считается очень теплой и мягкой. Такие погодные условия способствовали интенсивному размножению грызунов. На некоторых полях их численность увеличилась вдвое с начала декабря.
Эксперты отмечают, что на данный момент можно обойтись без обработки посевных территорий, однако с января по март ожидается резкий прирост грызунов.
Ведомство также порекомендовало организовать мониторинг численности вредителей и обследовать посевы озимых культур и многолетних трав, лесополосы, а также пастбищные, целинные и бросовые участки.
Ранее агрономы начали опасаться за урожай в Ростовской области из-за аномального тепла.