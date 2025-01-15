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Posted 15 января, 14:12

Published 15 января, 14:12

Modified 15 января, 14:14

Updated 15 января, 14:14

Из-за теплой зимы грызуны могут уничтожить посевы в Ростовской области

Нашествие грызунов зафиксировали в Ростовской области из-за аномального тепла

15 января 2025, 14:12
Фото: Pxhere. Из-за теплой зимы грызуны могут уничтожить посевы в Ростовской области
Мягкая зима стала причиной быстрого размножения мышевидных грызунов в полях Ростовской области, сообщает отдел защиты растений регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Эта зима в Ростовской области считается очень теплой и мягкой. Такие погодные условия способствовали интенсивному размножению грызунов. На некоторых полях их численность увеличилась вдвое с начала декабря.

Эксперты отмечают, что на данный момент можно обойтись без обработки посевных территорий, однако с января по март ожидается резкий прирост грызунов.

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Ведомство также порекомендовало организовать мониторинг численности вредителей и обследовать посевы озимых культур и многолетних трав, лесополосы, а также пастбищные, целинные и бросовые участки.

Ранее агрономы начали опасаться за урожай в Ростовской области из-за аномального тепла.

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