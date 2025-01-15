По итогам 2024 года ПАО «КАМАЗ» сохранило лидерство на рынке России

В 2024 году компания сосредоточилась на поставках техники для защиты границ Российской Федерации, а ее инженеры продолжили работу над усовершенствованием модели К5. В августе был представлен седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который стал более доступным по цене аналогом модели КАМАЗ-54901, предназначенной для перевозок на расстояние до 1 тысячи километров. Кроме того, на рынок вышли новые модели К5, включая седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), шасси -65658 (6×2), а также газовую версию флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).