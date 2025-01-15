По итогам 2024 года ПАО «КАМАЗ» сохранило лидерство на рынке России

Posted 15 января, 11:16
Published 15 января, 11:16
Modified 15 января, 11:16
Updated 15 января, 11:16
Что касается сегмента грузовых автомобилей весом от 8 до 14 тонн, то в этой категории было реализовано 4,15 тысячи единиц, пишет inkazan.ru. Это обеспечило компании второе место — первенство досталось группе «ГАЗ». Примечательно, что автомобили в данном сегменте вышли на рынок совсем недавно, за последние три года объем их продаж увеличился в четыре раза.
Компания активно занималась вопросами обеспечения пассажирских перевозок в российских регионах. В 2024 году было продано более 2,2 тысячи автобусов и электробусов, что стало рекордным показателем для предприятия. В данный объем включены новые модели, такие как автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 «Вега» и электробус КАМАЗ-6282 ONC, оснащенный функцией ночной зарядки.
В 2024 году компания сосредоточилась на поставках техники для защиты границ Российской Федерации, а ее инженеры продолжили работу над усовершенствованием модели К5. В августе был представлен седельный тягач КАМАЗ-54902 (4×2), который стал более доступным по цене аналогом модели КАМАЗ-54901, предназначенной для перевозок на расстояние до 1 тысячи километров. Кроме того, на рынок вышли новые модели К5, включая седельный тягач КАМАЗ-65955 (6×6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6×4) и КАМАЗ-65951 (8×4), шасси -65658 (6×2), а также газовую версию флагмана КАМАЗ-54901 (4×2).