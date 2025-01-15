Почти 2 тысячи литров контрафактного алкоголя нашли в Ростове перед Новым годом

Posted 15 января, 15:33
Published 15 января, 15:33
Modified 15 января, 15:35
Updated 15 января, 15:35
Сообщается, что эта работа проводится совместно с полицией. Основные меры направлены на сохранение жизни и здоровья наших жителей.
По словам начальника Управления торговли Алексея Зайдлина, благодаря профилактическим мерам, в 2024 году и начале наступившего года в Ростове не зафиксировано ни одного летального случая от отравления контрафактным алкоголем.
Уточняется, что в 2024 году возбудили 28 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом табачной и алкогольной продукции. Также взяты под контроль дни запрета на продажу спиртных напитков.
Уточняется, что только во время подготовки и проведения новогодних праздников изъяли 1,78 тысячи литров алкоголя и 1,74 тысячи табачных изделий.
«Рейды в усиленном режиме продолжались до 15 января», — подчеркнул начальник Управления торговли Алексей Зайдлин.