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Posted 15 января, 15:33

Published 15 января, 15:33

Modified 15 января, 15:35

Updated 15 января, 15:35

Власти Ростова изъяли почти 20 тысяч литров алкоголя в 2024

Почти 2 тысячи литров контрафактного алкоголя нашли в Ростове перед Новым годом

15 января 2025, 15:33
Фото: Pxhere. Власти Ростова изъяли почти 20 тысяч литров алкоголя в 2024
В 2024 году в Ростове из незаконного оборота изъяли более 16 тысяч литров спиртных напитков и 140 тысяч пачек сигарет. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

Сообщается, что эта работа проводится совместно с полицией. Основные меры направлены на сохранение жизни и здоровья наших жителей.

По словам начальника Управления торговли Алексея Зайдлина, благодаря профилактическим мерам, в 2024 году и начале наступившего года в Ростове не зафиксировано ни одного летального случая от отравления контрафактным алкоголем.

Уточняется, что в 2024 году возбудили 28 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом табачной и алкогольной продукции. Также взяты под контроль дни запрета на продажу спиртных напитков.

Уточняется, что только во время подготовки и проведения новогодних праздников изъяли 1,78 тысячи литров алкоголя и 1,74 тысячи табачных изделий.

«Рейды в усиленном режиме продолжались до 15 января», — подчеркнул начальник Управления торговли Алексей Зайдлин.
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Ранее стало известно, что алкоголь в Ростове могут начать продавать по QR-коду на Госуслугах.

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