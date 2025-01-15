Почти 50 тысяч кредитов набрали жители Ростовской области перед Новым годом

По выдаче денег в кредит Ростовская область занимает пятое место по России. На первом находится Москва (82 тысячи), затем идет Московская область (почти 67 тысяч), а на третьем — Краснодарский край (56 тысяч). Четвертая строчка досталась Свердловской области (47 с половиной тысяч).