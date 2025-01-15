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Posted 15 января, 08:42

Published 15 января, 08:42

Modified 15 января, 08:44

Updated 15 января, 08:44

Почти 50 тысяч кредитов набрали жители Ростовской области перед Новым годом

Почти 50 тысяч кредитов набрали жители Ростовской области перед Новым годом

15 января 2025, 08:42
Фото: 1MI. Почти 50 тысяч кредитов набрали жители Ростовской области перед Новым годом
В Ростовской области в конце 2024 года выдали почти 50 тысяч кредитов местным жителям. Актуальные данные опубликованы на сайте Национального бюро кредитных историй.

При этом число потребительских кредитов сократилось по сравнению с ноябрем. В том месяце было оформлено 54,7 тысячи кредитов. В декабре — 46,8 тысячи. Количество снизилось на 14,6%.

По выдаче денег в кредит Ростовская область занимает пятое место по России. На первом находится Москва (82 тысячи), затем идет Московская область (почти 67 тысяч), а на третьем — Краснодарский край (56 тысяч). Четвертая строчка досталась Свердловской области (47 с половиной тысяч).

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Ранее стало известно, сколько семей из Ростовской области могут позволить себе взять кредит на дешевую машину.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Краснодарский край#Московская область#Свердловская область#Кредиты#Потребительские кредиты#Национальное бюро кредитных историй
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