Почти 50 тысяч кредитов набрали жители Ростовской области перед Новым годом

Posted 15 января, 08:42
Published 15 января, 08:42
Modified 15 января, 08:44
Updated 15 января, 08:44
При этом число потребительских кредитов сократилось по сравнению с ноябрем. В том месяце было оформлено 54,7 тысячи кредитов. В декабре — 46,8 тысячи. Количество снизилось на 14,6%.
По выдаче денег в кредит Ростовская область занимает пятое место по России. На первом находится Москва (82 тысячи), затем идет Московская область (почти 67 тысяч), а на третьем — Краснодарский край (56 тысяч). Четвертая строчка досталась Свердловской области (47 с половиной тысяч).
Ранее стало известно, сколько семей из Ростовской области могут позволить себе взять кредит на дешевую машину.