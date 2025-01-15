Ростовчане пожаловались на массовое появление рекламы наркотических сайтов в городе

Posted 15 января, 05:19
Published 15 января, 05:19
Modified 15 января, 05:21
Updated 15 января, 05:21
Жительница района Ирина уточняет, что массовая реклама о продаже запрещенных веществ появилась на Сельмаше в Ростове еще в декабре прошлого года.
«У нас весь район разрисован этими надписями! В частности, через два дома от ларька, где это тоже размещено, находится администрация Первомайского района. И никакой реакции от местных властей за это время не последовало», — возмущается собеседница.
Ростовчанка рассказывает, что, идя с сыном в поликлинику, подросток заинтересовался сутью этого непонятного на первый взгляд сообщения.
«И к чему все это ведет? Понятно же, что ни к чему хорошему. А этих надписей очень много», — подчеркивает Ирина.
В администрации Первомайского района Ростова не стали комментировать ситуацию, потребовав официальный запрос. Редакция направила запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2022 году ростовчане жаловались на подобную рекламу на заборах возле школ.