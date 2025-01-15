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Posted 15 января, 05:19

Published 15 января, 05:19

Modified 15 января, 05:21

Updated 15 января, 05:21

Ростовчане пожаловались на массовое появление рекламы наркотических сайтов в городе

Ростовчане пожаловались на массовое появление рекламы наркотических сайтов в городе

15 января 2025, 05:19
Фото: Читатель. rostovgazeta.ru. Ростовчане пожаловались на массовое появление рекламы наркотических сайтов в городе
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Первомайского района Ростова. Люди возмущены тем, что в самом центре Сельмаша на объектах и зданиях сплошь и рядом размещена реклама наркотических сайтов.

Жительница района Ирина уточняет, что массовая реклама о продаже запрещенных веществ появилась на Сельмаше в Ростове еще в декабре прошлого года.

«У нас весь район разрисован этими надписями! В частности, через два дома от ларька, где это тоже размещено, находится администрация Первомайского района. И никакой реакции от местных властей за это время не последовало», — возмущается собеседница.
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«У нас весь район разрисован этими надписями!
«У нас весь район разрисован этими надписями!. Фото: Читатель. rostovgazeta.ru

Ростовчанка рассказывает, что, идя с сыном в поликлинику, подросток заинтересовался сутью этого непонятного на первый взгляд сообщения.

«И к чему все это ведет? Понятно же, что ни к чему хорошему. А этих надписей очень много», — подчеркивает Ирина.

В администрации Первомайского района Ростова не стали комментировать ситуацию, потребовав официальный запрос. Редакция направила запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2022 году ростовчане жаловались на подобную рекламу на заборах возле школ.

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