С поиска работы 2025 год начали 32 тысячи жителей Ростовской области

Posted 15 января, 08:18
Published 15 января, 08:18
Modified 15 января, 08:20
Updated 15 января, 08:20
Сообщается, что в среднем соискатели ждут от работодателя зарплаты в размере 69,8 тысяч рублей.
Кроме того, аналитики hh.ru выяснили, что чаще других профессий сменить работу в начале 2025 года хотят менеджеры по продажам. На эту должность пришлось 8% резюме за указанный период. Также сменить работу захотели администраторы, руководители проектов и водители (5%, 4% и 4% соответственно).
Выяснилось, что активнее других ищут работу люди в возрасте от 35 до 44 лет, а также те, кто имеет стаж более 15 лет (24% и 26% от всех резюме).
«Идеальная ситуация с точки зрения соискателя — когда вакансий много, а других кандидатов и конкуренции с ними мало», — оценила ситуацию на рынке аналитик Мария Игнатова.
Эксперт добавила, что, несмотря на эту тенденцию, желающим найти работу также важно проявлять активность и откликаться на понравившиеся вакансии.
Ранее стали известны самые востребованные профессии в донском регионе.
До этого выяснилось, сколько денег не хватает дончанам до получения зарплаты.