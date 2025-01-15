rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 08:18

Published 15 января, 08:18

Modified 15 января, 08:20

Updated 15 января, 08:20

С поиска работы 2025 год начали 32 тысячи жителей Ростовской области

С поиска работы 2025 год начали 32 тысячи жителей Ростовской области

15 января 2025, 08:18
Фото: flickr.com/cc by 2.0/superrabbit. С поиска работы 2025 год начали 32 тысячи жителей Ростовской области
В период с 1 по 10 января 2025 года в Ростовской области было открыто или обновлено 32 тысячи резюме. Подробнее о тенденциях на рынке профессий рассказали аналитики одного из популярных сервисов по поиску работы и подбору персонала.

Сообщается, что в среднем соискатели ждут от работодателя зарплаты в размере 69,8 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики hh.ru выяснили, что чаще других профессий сменить работу в начале 2025 года хотят менеджеры по продажам. На эту должность пришлось 8% резюме за указанный период. Также сменить работу захотели администраторы, руководители проектов и водители (5%, 4% и 4% соответственно).

Выяснилось, что активнее других ищут работу люди в возрасте от 35 до 44 лет, а также те, кто имеет стаж более 15 лет (24% и 26% от всех резюме).

«Идеальная ситуация с точки зрения соискателя — когда вакансий много, а других кандидатов и конкуренции с ними мало», — оценила ситуацию на рынке аналитик Мария Игнатова.

Эксперт добавила, что, несмотря на эту тенденцию, желающим найти работу также важно проявлять активность и откликаться на понравившиеся вакансии.

Фото: Hh.ru
Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату в 200 тысяч рублей
Узнать подробнее

Ранее стали известны самые востребованные профессии в донском регионе.

До этого выяснилось, сколько денег не хватает дончанам до получения зарплаты.

Читайте также:
Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Ростовской областиСтало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать зарплату в 200 тысяч рублейВ Ростовской области на работу ищут знатока Покемонов. Что ему придется делать?
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Аналитика#Ростовская область#Профессии#Зарплата#Работа#Вакансии#Резюме
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика