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Posted 15 января, 11:51

Published 15 января, 11:51

Modified 15 января, 11:53

Updated 15 января, 11:53

Вой сирены напугал жителей Ростова

Слышали в центре, на Военведе и СЖМ: 15 января в Ростове сработала тревожная сирена

15 января 2025, 11:51
Фото: Видео тг «Это Ростов». rostovgazeta.ru. Вой сирены напугал жителей Ростова

В Ростове сработала тревожная сирена днем 15 января

15 января в соцмедиа появились сообщения о звуках сирены в разных районах Ростова-на-Дону, сообщили очевидцы в телеграм-каналах.

Сообщения о звуках сирены от очевидцев появились примерно в 14.15 мск в телеграмм-каналах Ростова.

Сообщается, что гул слышали жители Военведа, а также на Северном, в центре и в Октябрьском районе.

На кадрах, которые опубликовал «Это Ростов», отчетливо слышен звук сирены.

«Сирена звучит в Ростове на Военведе», — сообщает телеграмм-канал.
«Центр слышно», — пишет подписчица.
«Слышно гул от сирены, Северный», — сообщает еще одна пользовательница.
«В Октябрьском районе прям слышно», — пишет подписчик.
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Официальных сообщений о причинах срабатывания тревожной сирены не поступало.

Ранее жители региона пожаловались директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на задержку СМС-оповещений об атаках БПЛА.

До этого глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко ответил на жалобы горожан о закрытых бомбоубежищах.

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