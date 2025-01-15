Слышали в центре, на Военведе и СЖМ: 15 января в Ростове сработала тревожная сирена

Posted 15 января, 11:51
Published 15 января, 11:51
Modified 15 января, 11:53
Updated 15 января, 11:53
Сообщения о звуках сирены от очевидцев появились примерно в 14.15 мск в телеграмм-каналах Ростова.
Сообщается, что гул слышали жители Военведа, а также на Северном, в центре и в Октябрьском районе.
На кадрах, которые опубликовал «Это Ростов», отчетливо слышен звук сирены.
«Сирена звучит в Ростове на Военведе», — сообщает телеграмм-канал.
«Центр слышно», — пишет подписчица.
«Слышно гул от сирены, Северный», — сообщает еще одна пользовательница.
«В Октябрьском районе прям слышно», — пишет подписчик.
Официальных сообщений о причинах срабатывания тревожной сирены не поступало.
Ранее жители региона пожаловались директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на задержку СМС-оповещений об атаках БПЛА.
До этого глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко ответил на жалобы горожан о закрытых бомбоубежищах.