Суд оштрафовал московского реставратора за затопление Нахичеванского театра

Дело в том, что подрядчик ООО «Эсгал» должен был выполнять капитальный ремонт кровли здания Нахичеванского городского театра, расположенного по адресу площадь Свободы, 3. Летом 2024 года рабочие начали выполнять демонтаж мягкой кровли на театре. Проблема в том, что они не учли погодные условия, и дождь залил помещение, оргтехнику, оборудование и привел к обрушению штукатурки.