rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 17:47

Published 15 января, 17:47

Modified 15 января, 17:49

Updated 15 января, 17:49

Суд оштрафовал московского реставратора за затопление Нахичеванского театра

Суд оштрафовал московского реставратора за затопление Нахичеванского театра

15 января 2025, 17:47
Фото: 1MI. Суд оштрафовал московского реставратора за затопление Нахичеванского театра
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Эсгал» в пользу Ростовского-на-Дону академического молодежного театра 900 тысяч рублей за нарушение договора и причинение ущерба зданию. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Дело в том, что подрядчик ООО «Эсгал» должен был выполнять капитальный ремонт кровли здания Нахичеванского городского театра, расположенного по адресу площадь Свободы, 3. Летом 2024 года рабочие начали выполнять демонтаж мягкой кровли на театре. Проблема в том, что они не учли погодные условия, и дождь залил помещение, оргтехнику, оборудование и привел к обрушению штукатурки.

Духи с перцем и запретные треки: за что судился бизнес Ростовской области в декабре
Узнать подробнее

Мало того, что здание понесло ущерб, так еще и подрядчик нарушил сроки выполнения работ. В связи с этим истец захотел получить неустойку в размере 900 тысяч рублей.

Арбитражный суд удовлетворил иск и постановил взыскать 900 тысяч рублей с ООО «Эсгал» и еще 50 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.

Ранее Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды.

Читайте также:
Проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце неделиЗатяжные ливни и снег обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделеЗловещее заклятие или мистический хутор: куда сходить в Ростове 11 и 12 января
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Арбитражный суд#Дождь#Подрядчик#Ущерб#Театр#Капитальный ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика