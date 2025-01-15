Суд оштрафовал московского реставратора за затопление Нахичеванского театра

Posted 15 января, 17:47
Published 15 января, 17:47
Modified 15 января, 17:49
Updated 15 января, 17:49
Дело в том, что подрядчик ООО «Эсгал» должен был выполнять капитальный ремонт кровли здания Нахичеванского городского театра, расположенного по адресу площадь Свободы, 3. Летом 2024 года рабочие начали выполнять демонтаж мягкой кровли на театре. Проблема в том, что они не учли погодные условия, и дождь залил помещение, оргтехнику, оборудование и привел к обрушению штукатурки.
Мало того, что здание понесло ущерб, так еще и подрядчик нарушил сроки выполнения работ. В связи с этим истец захотел получить неустойку в размере 900 тысяч рублей.
Арбитражный суд удовлетворил иск и постановил взыскать 900 тысяч рублей с ООО «Эсгал» и еще 50 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины.
Ранее Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды.