«Такого говорить не мог»: Логвиненко открестился от обещания сохранить рощу в Ростове

Скандал из-за рощи случился в 2021 году, когда горожане выступили против строительства ЖК на месте рощи. После этого городские власти пошли на уступки. В октябре Алексей Логвиненко пригласил ростовчан на субботник в рощу и торжественно пообещал благоустроить эту зону. Для этого он собирался изменить зону разрешенного использования на рекреационную. Спустя три года подобные меры приняли для рощи СКА. А вот левобережная остается под угрозой вырубки.