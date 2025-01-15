«Такого говорить не мог»: Логвиненко открестился от обещания сохранить рощу в Ростове

Posted 15 января, 10:17
Published 15 января, 10:17
Modified 15 января, 10:19
Updated 15 января, 10:19
— Во-первых, о том, что роща получит охранный статус, — я такого говорить не мог. Не знаю, почему все об этом говорят. Что такое понятие «охранный статус»? — поинтересовался глава администрации у присутствующих. Затем объяснил, какие бывают зоны разрешенного использования.
Тут же Алексей Логвиненко вспомнил и про инвесторов, которые заинтересованы рощей. Один из них разработал документацию, но проект не поддержали из-за сокращения зеленой территории на плане.
— Главное требование — сохранение зеленого каркаса. Что-то проектировали, что-то сделали, но все равно проект остановился, — пояснил градоначальник.
Пока нет инвестора, говорить о роще нечего — ее никто не тронет.
Скандал из-за рощи случился в 2021 году, когда горожане выступили против строительства ЖК на месте рощи. После этого городские власти пошли на уступки. В октябре Алексей Логвиненко пригласил ростовчан на субботник в рощу и торжественно пообещал благоустроить эту зону. Для этого он собирался изменить зону разрешенного использования на рекреационную. Спустя три года подобные меры приняли для рощи СКА. А вот левобережная остается под угрозой вырубки.