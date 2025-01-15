rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 10:17

Published 15 января, 10:17

Modified 15 января, 10:19

Updated 15 января, 10:19

«Такого говорить не мог»: Логвиненко отрицает обещания сохранить рощу в Ростове

«Такого говорить не мог»: Логвиненко открестился от обещания сохранить рощу в Ростове

15 января 2025, 10:17
Фото: Pxhere. «Такого говорить не мог»: Логвиненко отрицает обещания сохранить рощу в Ростове

Логвиненко открестился от обещания сохранить рощу не левом берегу в Ростове

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что не мог обещать дать охрану левобережной роще на улице Шоссейной. Об этом Алексей Логвиненко рассказал на встрече с руководителями СМИ 14 января.
— Во-первых, о том, что роща получит охранный статус, — я такого говорить не мог. Не знаю, почему все об этом говорят. Что такое понятие «охранный статус»? — поинтересовался глава администрации у присутствующих. Затем объяснил, какие бывают зоны разрешенного использования.

Тут же Алексей Логвиненко вспомнил и про инвесторов, которые заинтересованы рощей. Один из них разработал документацию, но проект не поддержали из-за сокращения зеленой территории на плане.

Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году
Узнать подробнее
— Главное требование — сохранение зеленого каркаса. Что-то проектировали, что-то сделали, но все равно проект остановился, — пояснил градоначальник.

Пока нет инвестора, говорить о роще нечего — ее никто не тронет.

Скандал из-за рощи случился в 2021 году, когда горожане выступили против строительства ЖК на месте рощи. После этого городские власти пошли на уступки. В октябре Алексей Логвиненко пригласил ростовчан на субботник в рощу и торжественно пообещал благоустроить эту зону. Для этого он собирался изменить зону разрешенного использования на рекреационную. Спустя три года подобные меры приняли для рощи СКА. А вот левобережная остается под угрозой вырубки.

Читайте также:
Логвиненко узнал о своей «отставке» из соцсетей, а на парк в Ростове не хватило денегУ Ростова-на-Дону не осталось денег на завершение реконструкции парка «Дружба»Власти Ростова оправдались из-за массовой вырубки деревьев в парке Островского
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Благоустройство#Скандал#Роща#Ростов#Логвиненко#Инвесторы#Вырубка#Шоссейная#Рекреационная зона
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика