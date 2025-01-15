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Posted 15 января, 16:13

Published 15 января, 16:13

Modified 15 января, 16:15

Updated 15 января, 16:15

Урбанист рассказал, какие проблемы канатная дорога создаст ростовчанам

Урбанист рассказал, какие проблемы канатная дорога создаст ростовчанам

15 января 2025, 16:13
Фото: 1MI. Урбанист рассказал, какие проблемы канатная дорога создаст ростовчанам
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Эксклюзив
Очереди и дорогой проезд не сделают канатную дорогу в Ростове популярным видом транспорта, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Канатная дорога через реку Дон появится в Ростове после освоения Театрального спуска и продления набережной, об этом заявил глава администрации Алексей Логвиненко на встрече с руководителями городских СМИ 14 января.

Ростовский урбанист Артемий Зайцев считает, что строительство и содержание этого вида транспорта не окупится билетами.

«В Нижнем Новгороде проезд стоит 120 рублей в одну сторону. В кабинке 8 мест. Периодически канатную дорогу закрывают на обслуживание и модернизацию. Несколько недель дорога не действует», — приводит пример аналогичного проекта собеседник RostovGazeta.

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По мнению Артемия Зайцева, ростовчанам, чтобы воспользоваться канатной дорогой, сначала придется постоять в длинной очереди

«Если в Ростове сделают 4 станции, то на конечных и промежуточных станциях тоже будут очереди, потому что контролёры будут впускать только ограниченно число людей в маленькие кабинки», — поясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что могло появиться в Ростове к 2024 г, но осталось в планах.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#КАНАТНАЯ ДОРОГА#Строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону#Ростов
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