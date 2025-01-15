Урбанист рассказал, какие проблемы канатная дорога создаст ростовчанам

Posted 15 января, 16:13
Published 15 января, 16:13
Modified 15 января, 16:15
Updated 15 января, 16:15
Канатная дорога через реку Дон появится в Ростове после освоения Театрального спуска и продления набережной, об этом заявил глава администрации Алексей Логвиненко на встрече с руководителями городских СМИ 14 января.
Ростовский урбанист Артемий Зайцев считает, что строительство и содержание этого вида транспорта не окупится билетами.
«В Нижнем Новгороде проезд стоит 120 рублей в одну сторону. В кабинке 8 мест. Периодически канатную дорогу закрывают на обслуживание и модернизацию. Несколько недель дорога не действует», — приводит пример аналогичного проекта собеседник RostovGazeta.
По мнению Артемия Зайцева, ростовчанам, чтобы воспользоваться канатной дорогой, сначала придется постоять в длинной очереди
«Если в Ростове сделают 4 станции, то на конечных и промежуточных станциях тоже будут очереди, потому что контролёры будут впускать только ограниченно число людей в маленькие кабинки», — поясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что могло появиться в Ростове к 2024 г, но осталось в планах.