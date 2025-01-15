В Госавтоинспекции предупредили о пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 15 января, 09:23
Published 15 января, 09:23
Modified 15 января, 09:25
Updated 15 января, 09:25
Сообщается, что заторы ожидаются на участках автодороги с 1002 по 1004, с 1020 по 1006, а также с 964 по 960 километры. Причиной являются ремонтные работы дорожного полотна.
В связи с этим автовладельцев попросили выбирать альтернативные пути объезда аварийных участков. Среди них — 964-й километр М-4 «Дон», где находится поворот на Михайлово-Владимировку. Также пробки можно будет объехать на 983 и 969 километрах автодороги.
Ранее стало известно, что машины ростовчан будут эвакуировать машины возле туберкулезной больницы.
До этого автовладелец устроил ДТП с коровой на платном участке автодороги в Ростовской области.