В Госавтоинспекции предупредили о пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области

В связи с этим автовладельцев попросили выбирать альтернативные пути объезда аварийных участков. Среди них — 964-й километр М-4 «Дон», где находится поворот на Михайлово-Владимировку. Также пробки можно будет объехать на 983 и 969 километрах автодороги.