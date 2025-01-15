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Posted 15 января, 09:23

Published 15 января, 09:23

Modified 15 января, 09:25

Updated 15 января, 09:25

В Госавтоинспекции предупредили о пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Госавтоинспекции предупредили о пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области

15 января 2025, 09:23
Фото: 71.mchs.gov.ru. В Госавтоинспекции предупредили о пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области на автодороге M-4 «Дон» затруднится движение на трех участках. Подробнее об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сообщается, что заторы ожидаются на участках автодороги с 1002 по 1004, с 1020 по 1006, а также с 964 по 960 километры. Причиной являются ремонтные работы дорожного полотна.

В связи с этим автовладельцев попросили выбирать альтернативные пути объезда аварийных участков. Среди них — 964-й километр М-4 «Дон», где находится поворот на Михайлово-Владимировку. Также пробки можно будет объехать на 983 и 969 километрах автодороги.

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Ранее стало известно, что машины ростовчан будут эвакуировать машины возле туберкулезной больницы.

До этого автовладелец устроил ДТП с коровой на платном участке автодороги в Ростовской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Транспорт#М-4#Ремонтные работы#М-4 «Дон»#Госавтоинспекция
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