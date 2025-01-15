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Posted 15 января, 11:41

Published 15 января, 11:41

Modified 15 января, 11:43

Updated 15 января, 11:43

В Ростове осудили руководителя «Росморпорта» за подлог

В Ростове осудили руководителя «Росморпорта» за подлог

15 января 2025, 11:41
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове осудили руководителя «Росморпорта» за подлог
В Ростове вынесли приговор руководителю Азовского управления «Росморпорта» Роману Михайленко. Ему вменяют служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Информацию об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.

Выяснилось, что Михайленко вступил в сговор с руководством компании, которая занималась медосвидетельствованием водителей и выдачей им путевых листов.

Он самостоятельно оформлял документы без проведения осмотра, в то время как «Росморпорт» оплачивал эти услуги коммерческой организации. Ущерб оценили в один миллион рублей.

В итоге Железнодорожный районный суд в Ростове признал вину Михайленко. Фигуранту назначено полтора года лишения свободы условно.

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Ранее Минтранс региона потребовал от Ростовавтодора больше 20 миллионов рублей.

До этого в донской столице состоялось заседание после попытки отравления кубанских летчиков.

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