В Ростове осудили руководителя «Росморпорта» за подлог

Posted 15 января, 11:41
Published 15 января, 11:41
Modified 15 января, 11:43
Updated 15 января, 11:43
Выяснилось, что Михайленко вступил в сговор с руководством компании, которая занималась медосвидетельствованием водителей и выдачей им путевых листов.
Он самостоятельно оформлял документы без проведения осмотра, в то время как «Росморпорт» оплачивал эти услуги коммерческой организации. Ущерб оценили в один миллион рублей.
В итоге Железнодорожный районный суд в Ростове признал вину Михайленко. Фигуранту назначено полтора года лишения свободы условно.
Ранее Минтранс региона потребовал от Ростовавтодора больше 20 миллионов рублей.
До этого в донской столице состоялось заседание после попытки отравления кубанских летчиков.