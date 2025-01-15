В Ростовской области построят ангар для скандальной авиакомпании «Азимут»

Posted 15 января, 12:31
Published 15 января, 12:31
Modified 15 января, 12:33
Updated 15 января, 12:33
9 января 2025 омская экспертная организация «Базис» дала положительное заключение на строительство ангарного комплекса для обслуживания воздушных судов авиакомпании.
Ранее, в 2023 году, проект уже проходил экспертизу. В реализацию планировали вложить 800 миллионов рублей.
Напомним, что с ростовской авиакомпанией «Азимут» связан ряд опасных инцидентов. Так, 24 ноября самолет Sukhoi Superjet летел из Сочи в Анталию. При посадке в иностранном аэропорту у воздушного судна вспыхнул двигатель.
После произошедшего сотрудники Росавиации и Ространснадзора проверили летную годность самолетов компании, ее сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности.
Это — далеко не единственный инцидент, связанный с авиакомпанией.