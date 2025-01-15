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Posted 15 января, 12:31

Published 15 января, 12:31

Modified 15 января, 12:33

Updated 15 января, 12:33

В Ростовской области построят ангар для скандальной авиакомпании «Азимут»

В Ростовской области построят ангар для скандальной авиакомпании «Азимут»

15 января 2025, 12:31
Фото: donland.ru. В Ростовской области построят ангар для скандальной авиакомпании «Азимут»
Экспертиза одобрила строительство ангара для обслуживания воздушных судов авиакомпании «Азимут» на территории аэропорта Платов в Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

9 января 2025 омская экспертная организация «Базис» дала положительное заключение на строительство ангарного комплекса для обслуживания воздушных судов авиакомпании.

Ранее, в 2023 году, проект уже проходил экспертизу. В реализацию планировали вложить 800 миллионов рублей.

Ростовской авиакомпании Азимут запретили летать в Азербайджан
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Напомним, что с ростовской авиакомпанией «Азимут» связан ряд опасных инцидентов. Так, 24 ноября самолет Sukhoi Superjet летел из Сочи в Анталию. При посадке в иностранном аэропорту у воздушного судна вспыхнул двигатель.

После произошедшего сотрудники Росавиации и Ространснадзора проверили летную годность самолетов компании, ее сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности.

Это — далеко не единственный инцидент, связанный с авиакомпанией.

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