В Ростовской области построят ангар для скандальной авиакомпании «Азимут»

Напомним, что с ростовской авиакомпанией «Азимут» связан ряд опасных инцидентов. Так, 24 ноября самолет Sukhoi Superjet летел из Сочи в Анталию. При посадке в иностранном аэропорту у воздушного судна вспыхнул двигатель.