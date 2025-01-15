В Ростовской области снесли историческое здание «Русско-Бельгийского Общества»

Posted 15 января, 09:25
Published 15 января, 09:25
Modified 15 января, 09:27
Updated 15 января, 09:27
Сообщается, что дом был центром деятельности «Русско-Бельгийского Общества», благодаря которому в 19 веке в городе появились крупные котельные и металлургические предприятия.
Сейчас в Таганроге осталось восемь зданий, которые имеют отношение к деятельности Общества. Демонтированный дом был самым ценным из них.
В начале XX века здесь жил акционер бельгийского происхождения Альберт Нев, а в 1950 году в доме на несколько дней остановилась актриса Фаина Раневская.
Сообщается, что здание не было внесено в реестр памятников.
Ранее в донском регионе уволили главного защитника памятников культуры.
До этого уникальные двери пропали со старинного дома в центре донской столицы.