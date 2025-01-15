rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 09:25

Published 15 января, 09:25

Modified 15 января, 09:27

Updated 15 января, 09:27

В Ростовской области снесли исторически ценное старинное здание

В Ростовской области снесли историческое здание «Русско-Бельгийского Общества»

15 января 2025, 09:25
Фото: /t.me/moifasad. В Ростовской области снесли исторически ценное старинное здание
В Таганроге снесли исторически ценное старинное здание, расположенное по адресу Социалистическая, 160/2. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «МойФасад».

Сообщается, что дом был центром деятельности «Русско-Бельгийского Общества», благодаря которому в 19 веке в городе появились крупные котельные и металлургические предприятия.

Сейчас в Таганроге осталось восемь зданий, которые имеют отношение к деятельности Общества. Демонтированный дом был самым ценным из них.

В начале XX века здесь жил акционер бельгийского происхождения Альберт Нев, а в 1950 году в доме на несколько дней остановилась актриса Фаина Раневская.

Сообщается, что здание не было внесено в реестр памятников.

В Ростовской области уволен главный защитник памятников. Рассказываем, почему
Узнать подробнее
Дом был центром деятельности «Русско-Бельгийского Общества»
Дом был центром деятельности «Русско-Бельгийского Общества»
Дом был центром деятельности «Русско-Бельгийского Общества»
Дом был центром деятельности «Русско-Бельгийского Общества»
Дом был центром деятельности «Русско-Бельгийского Общества»
Дом был центром деятельности «Русско-Бельгийского Общества». Фото: /t.me/moifasad

Ранее в донском регионе уволили главного защитника памятников культуры.

До этого уникальные двери пропали со старинного дома в центре донской столицы.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублейВ Ростовской области уволен главный защитник памятников. Рассказываем, почемуПроезд на пригородных электричках подорожал в Ростовской области
#Милана Белкина#Культура#Ростовская область#Таганрог#Памятник#Последние новости Ростова на сегодня#Снос#Демонтаж#Культурное наследие#Памятник архитектуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика