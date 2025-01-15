Власти Батайска отменили крещенские купания в купелях

Posted 15 января, 18:48
Published 15 января, 18:48
Modified 15 января, 18:50
Updated 15 января, 18:50
Уже скоро состоится православный праздник Крещение Господне, однако в Батайске оно пройдет без традиционных купаний в купели. Об этом рассказала администрация, пишет «Батайское время».
В послании сказано, что в храмах города планируется проведение только служб. Также известно, что батайчане смогут освятить воду в семи церквях.
«В храмах города Батайска пройдут службы. Организованных купелей на территории города не планируется», — пояснили в мэрии.
Ранее RostovGazeta подготовила карту купелей, в которые можно будет посетить в Ростове-на-Дону в Крещение.