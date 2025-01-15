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Posted 15 января, 18:48

Published 15 января, 18:48

Modified 15 января, 18:50

Updated 15 января, 18:50

Власти Батайска отменили крещенские купания в купелях

Власти Батайска отменили крещенские купания в купелях

15 января 2025, 18:48
Фото: 1MI. Власти Батайска отменили крещенские купания в купелях
На Крещение в Батайске не состоятся купания в купелях. Жители города смогут только освятить воду. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Уже скоро состоится православный праздник Крещение Господне, однако в Батайске оно пройдет без традиционных купаний в купели. Об этом рассказала администрация, пишет «Батайское время».

В послании сказано, что в храмах города планируется проведение только служб. Также известно, что батайчане смогут освятить воду в семи церквях.

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«В храмах города Батайска пройдут службы. Организованных купелей на территории города не планируется», — пояснили в мэрии.

Ранее RostovGazeta подготовила карту купелей, в которые можно будет посетить в Ростове-на-Дону в Крещение.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Батайск#Крещение#Купели#Крещенские купания#Праздники#Купание на Крещение
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