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Posted 15 января, 16:07

Published 15 января, 16:07

Modified 15 января, 16:09

Updated 15 января, 16:09

Власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на Береговой улице

Власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на Береговой

15 января 2025, 16:07
Фото: rostovgazeta.ru. Власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на Береговой улице
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону отозвало разрешение на строительство бизнес-центра на улице Береговой после вмешательства региональной прокуратуры, сообщает объединение «ГорЛесНадзор» в социальных сетях.

Общественники направили обращение в прокуратуру Ростовской области о нарушении земельного и градостроительного законодательства. Дело в том, что в 2022 году департамент архитектуры выдал разрешение на строительство делового центра на Береговой, 23 в Ростове-на-Дону. Эта затея не понравилась жителям, так как офис испортил бы вид городской набережной и уничтожил памятник архитектуры «Грунтовый некрополь».

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После проверки были выявлены факты несоответствия проектной документации требованиям градостроительного законодательства, поэтому разрешение на возведение было опротестовано прокуратурой, а затем и вовсе отменено департаментом.

Ранее RostovGazeta писала о том, что 17-этажный офисный центр в Ростове строят поверх объекта культурного наследия «Грунтовый некрополь».

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