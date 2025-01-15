Власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на Береговой

Posted 15 января, 16:07
Published 15 января, 16:07
Modified 15 января, 16:09
Updated 15 января, 16:09
Общественники направили обращение в прокуратуру Ростовской области о нарушении земельного и градостроительного законодательства. Дело в том, что в 2022 году департамент архитектуры выдал разрешение на строительство делового центра на Береговой, 23 в Ростове-на-Дону. Эта затея не понравилась жителям, так как офис испортил бы вид городской набережной и уничтожил памятник архитектуры «Грунтовый некрополь».
После проверки были выявлены факты несоответствия проектной документации требованиям градостроительного законодательства, поэтому разрешение на возведение было опротестовано прокуратурой, а затем и вовсе отменено департаментом.
Ранее RostovGazeta писала о том, что 17-этажный офисный центр в Ростове строят поверх объекта культурного наследия «Грунтовый некрополь».