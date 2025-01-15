Власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на Береговой

Общественники направили обращение в прокуратуру Ростовской области о нарушении земельного и градостроительного законодательства. Дело в том, что в 2022 году департамент архитектуры выдал разрешение на строительство делового центра на Береговой, 23 в Ростове-на-Дону. Эта затея не понравилась жителям, так как офис испортил бы вид городской набережной и уничтожил памятник архитектуры «Грунтовый некрополь».