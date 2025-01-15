Водитель устроил ДТП с коровой на платном участке М-4 в Ростовской области

Posted 15 января, 07:09
Published 15 января, 07:09
Modified 15 января, 07:11
Updated 15 января, 07:11
Происшествие случилось накануне вечером на платном участке трассы М-4 «Дон». Момент столкновения с парнокопытным попал на запись видеорегистратора. На них видно, как животное стояло посреди автодороги.
Остановить машину водитель попросту не успел — слишком поздно стало видно корову. Транспорт на полном ходу влетел в животное. От мощного удара на автомобиле наверняка остались повреждения. Что стало с коровой, очевидцы не уточнили. Не исключено, что авария стала для нее смертельной.
— Какой тогда смысл платной дороги? — интересуются в комментариях подписчики. — За чем там следят по камерам на трассе?
Ранее на М-4 фура вылетела в кювет в Каменском районе.