Водитель устроил ДТП с коровой на платном участке М-4 в Ростовской области

Остановить машину водитель попросту не успел — слишком поздно стало видно корову. Транспорт на полном ходу влетел в животное. От мощного удара на автомобиле наверняка остались повреждения. Что стало с коровой, очевидцы не уточнили. Не исключено, что авария стала для нее смертельной.