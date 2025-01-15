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Posted 15 января, 07:09

Published 15 января, 07:09

Modified 15 января, 07:11

Updated 15 января, 07:11

Водитель устроил ДТП с коровой на платной дороге в Ростовской области

Водитель устроил ДТП с коровой на платном участке М-4 в Ростовской области

15 января 2025, 07:09
Фото: Pxhere. видео тг «Ростовская телега». Водитель устроил ДТП с коровой на платной дороге в Ростовской области
В Ростовской области корова попала под колеса автомобиля на платной дороге. Кадры с места ДТП водитель опубликовал в telegram-канале «Ростовская телега» 15 января.

Происшествие случилось накануне вечером на платном участке трассы М-4 «Дон». Момент столкновения с парнокопытным попал на запись видеорегистратора. На них видно, как животное стояло посреди автодороги.

Остановить машину водитель попросту не успел — слишком поздно стало видно корову. Транспорт на полном ходу влетел в животное. От мощного удара на автомобиле наверняка остались повреждения. Что стало с коровой, очевидцы не уточнили. Не исключено, что авария стала для нее смертельной.

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— Какой тогда смысл платной дороги? — интересуются в комментариях подписчики. — За чем там следят по камерам на трассе?

Ранее на М-4 фура вылетела в кювет в Каменском районе.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Автомобиль#Автодорога#Видеорегистратор#Платная дорога
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