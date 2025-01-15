Ювелир пропал вместе с золотыми украшениями клиентов в Батайске

Posted 15 января, 09:51
Published 15 января, 09:51
Modified 15 января, 09:53
Updated 15 января, 09:53
Некий ювелир Станислав работал в мастерской на Северном. Одна из горожанок принесла ему золотой браслет, чтобы переплавить его. Женщина полностью оплатила услугу еще в июле. Специалист обещал закончить работу через полтора месяца, но в срок не уложился и просил подождать еще немного. В ноябре Станислав, дескать, перестал отвечать на звонки и сообщения. В мастерской он не появляется.
Похожая ситуация произошла и с сестрой батайчанки. Женщина оставила на ремонт кольцо, которое якобы с тех пор не видела.
Горожанки просят выйти Станислава на связь и вернуть деньги и украшения. Если и после этого ювелир не откликнется, женщины хотят обратиться в полицию.
В начале декабря в Ростовской области нашли труп 25-летнего парня, который не выходил на связь с близкими две недели.