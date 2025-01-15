Заммэра Москвы обещал появление в столице еще четырех пешеходных мостов

Posted 15 января, 16:27
Published 15 января, 16:27
Modified 15 января, 16:27
Updated 15 января, 16:27
«До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062», — сообщил Владимир Ефимов. Он также напомнил, что еще два сооружения длиной 500 и 400 метров будут построены через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Эти мосты являются частью проекта строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде. В данный момент все объекты проходят этап проектирования. Об этом пишет mos.ru.
В глобальную программу благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки входит строительство четырех километров дорог, двух пешеходных мостов, более двух километров терренкуров, шести павильонов и комплекса прибрежных объектов — от причалов для водных аттракционов до зон отдыха.
В районе Мневниковской поймы намечается возведение пешеходного моста длиной 500 метров, который станет связующим звеном между районами Хорошево-Мневники и Крылатское, а также моста длиной 400 метров, который соединит Хорошево-Мневники с Филевским парком. Оба объекта спроектированы как часть новых прогулочных маршрутов, цель которых — обеспечить комфортное перемещение жителей.
Как проинформировал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, в 2024 году в Москве появилось два новых пешеходных моста. Один из них длиной 58 метров связал стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, став органичной частью существующей инфраструктуры. Второй мост протяженностью 243 метра через Яузу стал связующим звеном для учебных корпусов МГТУ имени Баумана.
Также особое внимание при разработке проектов уделяют качеству и безопасности сложных инженерных сооружений. Как рассказали в Мосгосстройнадзоре, инспекторы комитета проводят тщательную проверку каждого этапа строительства.
Ранее Сергей Собянин открыл велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.