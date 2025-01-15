Зарплаты для рабочих профессий в Ростовской области выросли до 250 тысяч рублей

Posted 15 января, 15:48
Published 15 января, 15:48
Modified 15 января, 15:50
Updated 15 января, 15:50
Эксперты «Авито Работы» выяснили, что самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в регионе стала профессия дальнобойщика. Средняя месячная зарплата работника в этой сфере составила примерно 176 тысяч рублей (это — на 47%, чем за предыдущий период).
Сообщается, что в зависимости от опыта сотрудника, графика работы и особенностей перевозок дальнобойщикам готовы платить вплоть до 250 тысяч рублей.
В список самых высокооплачиваемых профессий также вошли водитель бульдозера и каменщик. Им готовы платить 151,9 и 136,8 тысяч рублей. Это — на 61 и 49 процентов больше, чем в 2023 году.
В топ-5 также попали бетонщик и монолитчик (128 и 136 тысяч рублей). При этом зарплата монолитчика выросла на 73% в сравнении с 2023.
«На фоне увеличения объемов грузоперевозок и изменений в международной торговле важность транспортно-логистической сферы для экономики страны растет. Это способствует увеличению зарплат», — отмечает эксперт Артем Егоренков.
Ранее стало известно, какую работу чаще всего ищут жители региона с 2025 года.
До этого эксперты узнали, сколько денег не хватает дончанам до получения зарплаты.