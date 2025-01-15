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Posted 15 января, 16:11

Published 15 января, 16:11

Modified 15 января, 16:13

Updated 15 января, 16:13

Ростовчане стали требовать на 31% больше минимального размера оплаты труда

Жители Ростова-на-Дону назвали желаемый уровень МРОТ

15 января 2025, 16:11
Фото: 1MI. Ростовчане стали требовать на 31% больше минимального размера оплаты труда

Желаемый уровень МРОТ в Ростове-на-Дону превысил 51 тысячу рублей

Желаемый уровень минимального размера оплаты труда в Ростовской области превысил 51 тысячу рублей. Об этом рассказали аналитики.

Напомним, что с 1 января 2025 в Ростовской области подняли МРОТ до 22,4 тысяч рублей. Это — на три тысячи рублей и на 17% выше, чем в 2024-м.

Согласно опросу SuperJob, который проводился с 8 декабря 2024 по 10 января 2025, наибольшие запросы на минимальный размер оплаты труда у москвичей. Это — 61,8 тысячи рублей в месяц.

У ростовчан требования несколько ниже — 51,6 тысячи рублей. Ожидания выросли на 31% по сравнению с декабрем 2023.

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Ранее аналитики выяснили, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты.

До этого стало известно, кому в регионе платят 100 тысяч рублей.

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