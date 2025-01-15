Жители Ростова-на-Дону назвали желаемый уровень МРОТ

Posted 15 января, 16:11
Published 15 января, 16:11
Modified 15 января, 16:13
Updated 15 января, 16:13
Напомним, что с 1 января 2025 в Ростовской области подняли МРОТ до 22,4 тысяч рублей. Это — на три тысячи рублей и на 17% выше, чем в 2024-м.
Согласно опросу SuperJob, который проводился с 8 декабря 2024 по 10 января 2025, наибольшие запросы на минимальный размер оплаты труда у москвичей. Это — 61,8 тысячи рублей в месяц.
У ростовчан требования несколько ниже — 51,6 тысячи рублей. Ожидания выросли на 31% по сравнению с декабрем 2023.
Ранее аналитики выяснили, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты.
До этого стало известно, кому в регионе платят 100 тысяч рублей.