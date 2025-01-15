Жители Ростовской области стали массово продавать свои автомобили

Posted 15 января, 15:12
Published 15 января, 15:12
Modified 15 января, 15:14
Updated 15 января, 15:14
Сообщается, что в 2024 году объявлений о продаже машин стало почти в два раза больше, а средняя стоимость нового автомобиля составила 2,62 млн рублей.
Уточняется, что цены значительно снизились на автомобили китайских марок. Это касается моделей Chery Arrizo 8 (2,93 млн рублей) и GAC GS8 (4,4 млн рублей). Подешевели также машины марок Omoda S5 (2,13 млн), Exeed RX (5,2 млн) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,96 млн).
При этом на 12,5% повысилась стоимость отечественных автомобилей Lada Vesta. Сейчас их можно приобрести за 1,8 млн рублей. Также цена подскочила на Lada Granta и Lada Niva Legend (1,2 млн рублей).