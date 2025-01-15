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Posted 15 января, 15:12

Published 15 января, 15:12

Modified 15 января, 15:14

Updated 15 января, 15:14

Названа средняя стоимость нового автомобиля в Ростовской области

Жители Ростовской области стали массово продавать свои автомобили

15 января 2025, 15:12
Фото: 1MI. Названа средняя стоимость нового автомобиля в Ростовской области
В Ростовской области в 2024 году стоимость новой машины снизилась на 6,6%. Об этом рассказали аналитики Авто.ру.

Сообщается, что в 2024 году объявлений о продаже машин стало почти в два раза больше, а средняя стоимость нового автомобиля составила 2,62 млн рублей.

Уточняется, что цены значительно снизились на автомобили китайских марок. Это касается моделей Chery Arrizo 8 (2,93 млн рублей) и GAC GS8 (4,4 млн рублей). Подешевели также машины марок Omoda S5 (2,13 млн), Exeed RX (5,2 млн) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,96 млн).

При этом на 12,5% повысилась стоимость отечественных автомобилей Lada Vesta. Сейчас их можно приобрести за 1,8 млн рублей. Также цена подскочила на Lada Granta и Lada Niva Legend (1,2 млн рублей).

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#Милана Белкина#Экономика#Аналитика#Ростовская область#Цены#Транспорт#Автомобили#Аналитики
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