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Posted 16 января, 09:54

Published 16 января, 09:54

Modified 16 января, 09:56

Updated 16 января, 09:56

Большое масляное пятно обнаружили в реке Дон в Ростове

Большое масляное пятно обнаружили в реке Дон в Ростове

16 января 2025, 09:54
Фото: Миприроды Ростовской области. Большое масляное пятно обнаружили в реке Дон в Ростове
Жители Ростова-на-Дону заметили у берега реки Дон масляное пятно. Об этом они сообщили в дежурно-диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

В четверг утром, 16 января, ростовчане заметили масляное пятно в реке Дон на территории Ростова. Загрязнение находилось в районе здания №121 на улице Береговой. На место происшествия выехали инспекторы ведомства, которые подтвердили наличие пятна.

В настоящий момент сотрудники МЧС и Росприроднадзора локализуют загрязнение и не дают ему разрастись. Кроме того, специалисты выясняют источник сброса.

Молодой человек упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону
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Фото: Миприроды Ростовской области

До этого растворитель краски для судов обнаружили в реке Дон у Ворошиловского моста Ростове. Подробнее о масштабах загрязнения и методах борьбы с ним в материале RostovGazeta.

Ранее в Ростове коричневая жидкость вытекала из ресторана в реку Дон.

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