Большое масляное пятно обнаружили в реке Дон в Ростове

Posted 16 января, 09:54
Published 16 января, 09:54
Modified 16 января, 09:56
Updated 16 января, 09:56
В четверг утром, 16 января, ростовчане заметили масляное пятно в реке Дон на территории Ростова. Загрязнение находилось в районе здания №121 на улице Береговой. На место происшествия выехали инспекторы ведомства, которые подтвердили наличие пятна.
В настоящий момент сотрудники МЧС и Росприроднадзора локализуют загрязнение и не дают ему разрастись. Кроме того, специалисты выясняют источник сброса.
До этого растворитель краски для судов обнаружили в реке Дон у Ворошиловского моста Ростове. Подробнее о масштабах загрязнения и методах борьбы с ним в материале RostovGazeta.
Ранее в Ростове коричневая жидкость вытекала из ресторана в реку Дон.