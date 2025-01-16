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Posted 16 января, 19:56

Published 16 января, 19:56

Modified 16 января, 19:58

Updated 16 января, 19:58

Депутат рассказала, почему сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко решил покинуть свой пост

Депутат рассказала, почему глава администрации Ростова может покинуть свой пост

16 января 2025, 19:56
Фото: 1MI. Депутат рассказала, почему сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко решил покинуть свой пост
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Эксклюзив
Депутат Наталья Оськина сообщила RostovGazeta, что на 28 января назначено внеочередное заседание городской думы. Четвертым пунктом повестки заседания значится тема отставки по собственному желанию главы администрации Ростова-на-Дону.

Депутат комментирует, что нередко, просочившись в публичное пространство, информация об отставках нередко опровергается до последнего.

Хотя, по мнению собеседницы, многие донские чиновники имеют смелость и уважение говорить правду оппонентам и СМИ. Или, по крайней мере, отказываться от комментария.

«Но не у всех так происходит. Вспомните, когда Логвиненко дал обещание защитить рощу на левом берегу, а потом открестился от своих слов. Когда обещал не сносить дом на Кривошлыковском, 4, а через полгода забрал свое обещание. Также заверили в СМИ, что никакой отставки не будет, а теперь перед нами повестка заседания по его отставке», — отмечает Наталья Оськина.
Власти опровергли отставку главы администрации Ростова Алексея Логвиненко
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Депутат уверена, что на это решение могли оказать влияние несколько факторов. Во-первых, Ростов четыре года подряд не получал паспорт готовности к зиме.

Ранее со ссылкой на слова российского политолога RostovGazeta сообщала, что перемены в Ростовской области после отставки Василия Голубева, удивят всех.

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