Депутат рассказала, почему глава администрации Ростова может покинуть свой пост

Posted 16 января, 19:56
Published 16 января, 19:56
Modified 16 января, 19:58
Updated 16 января, 19:58
Депутат комментирует, что нередко, просочившись в публичное пространство, информация об отставках нередко опровергается до последнего.
Хотя, по мнению собеседницы, многие донские чиновники имеют смелость и уважение говорить правду оппонентам и СМИ. Или, по крайней мере, отказываться от комментария.
«Но не у всех так происходит. Вспомните, когда Логвиненко дал обещание защитить рощу на левом берегу, а потом открестился от своих слов. Когда обещал не сносить дом на Кривошлыковском, 4, а через полгода забрал свое обещание. Также заверили в СМИ, что никакой отставки не будет, а теперь перед нами повестка заседания по его отставке», — отмечает Наталья Оськина.
Депутат уверена, что на это решение могли оказать влияние несколько факторов. Во-первых, Ростов четыре года подряд не получал паспорт готовности к зиме.
Ранее со ссылкой на слова российского политолога RostovGazeta сообщала, что перемены в Ростовской области после отставки Василия Голубева, удивят всех.