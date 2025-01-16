Девушки устроили драку возле клуба в центре Ростова

Автор видео не знал причины, по которой сцепились дамы. Он предположил, что девушки набросились друг на друга из-за мужчины. На кадры попал момент, когда драка уже подходила к концу. Одну из участниц потасовки удерживал молодой человек. Вторую за руку тащил за собой другой парень.