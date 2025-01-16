Девушки устроили драку возле клуба в центре Ростова

Posted 16 января, 09:16
Published 16 января, 09:16
Modified 16 января, 09:18
Updated 16 января, 09:18
Автор видео не знал причины, по которой сцепились дамы. Он предположил, что девушки набросились друг на друга из-за мужчины. На кадры попал момент, когда драка уже подходила к концу. Одну из участниц потасовки удерживал молодой человек. Вторую за руку тащил за собой другой парень.
— Разве это драка? Те, у кого молодость в 90-х прошла, посмеялись и поностальгировали, — оценили происходящее подписчики в комментариях.
Официальной информации о происшествии органы правопорядка не сообщали.
Ранее стало известно о драке учеников в школьном туалете, где трое подростков побили младшеклассника. После того, как ролик с разборками попал в Сеть, ростовские следователи начали проверку.