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Posted 16 января, 09:16

Published 16 января, 09:16

Modified 16 января, 09:18

Updated 16 января, 09:18

Две девушки устроили драку возле клуба в центре Ростова

Девушки устроили драку возле клуба в центре Ростова

16 января 2025, 09:16
В ночь на 16 января возле клуба на улице Красноармейской в Ростове произошла драка девушек. Кадры потасовки опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости».

Автор видео не знал причины, по которой сцепились дамы. Он предположил, что девушки набросились друг на друга из-за мужчины. На кадры попал момент, когда драка уже подходила к концу. Одну из участниц потасовки удерживал молодой человек. Вторую за руку тащил за собой другой парень.

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Видео: t.me/etorostov.
— Разве это драка? Те, у кого молодость в 90-х прошла, посмеялись и поностальгировали, — оценили происходящее подписчики в комментариях.

Официальной информации о происшествии органы правопорядка не сообщали.

Ранее стало известно о драке учеников в школьном туалете, где трое подростков побили младшеклассника. После того, как ролик с разборками попал в Сеть, ростовские следователи начали проверку.

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