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Posted 16 января, 09:09

Published 16 января, 09:09

Modified 16 января, 09:11

Updated 16 января, 09:11

Госэкспертиза одобрила снос разрушенного общежития на Нариманова в Ростове

Госэкспертиза одобрила снос рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

16 января 2025, 09:09
Фото: rostovgazeta.ru. Госэкспертиза одобрила снос разрушенного общежития на Нариманова в Ростове
Государственная экспертиза вынесла положительное заключение проеку по сносу проблемной многоэтажки на Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону. Информация размещена на портале Единого госреестра заключений.

В среду, 15 января, госэкспертиза одобрила снос многоквартирного аварийного дома, расположенного по адресу улица Нариманова, 72/3. Здание признали аварийным еще в 2020 году, однако расселили его только в 2024 году, когда в один день в доме полностью обрушился один из подъездов.

Напомним, что частичное разрушение здания произошло почти год назад. Жильцам пришлось экстренно эвакуироваться и ждать помощи на морозе. Перепуганные ростовчане бросили личные вещи и даже домашних питомцев, лишь бы спастись.

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Ранее RostovGazeta рассказала о том, что власти Ростова-на-Дону планируют снести разрушенный дом на Нариманова в 2025 году.

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