Госэкспертиза одобрила снос рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

Posted 16 января, 09:09
Published 16 января, 09:09
Modified 16 января, 09:11
Updated 16 января, 09:11
В среду, 15 января, госэкспертиза одобрила снос многоквартирного аварийного дома, расположенного по адресу улица Нариманова, 72/3. Здание признали аварийным еще в 2020 году, однако расселили его только в 2024 году, когда в один день в доме полностью обрушился один из подъездов.
Напомним, что частичное разрушение здания произошло почти год назад. Жильцам пришлось экстренно эвакуироваться и ждать помощи на морозе. Перепуганные ростовчане бросили личные вещи и даже домашних питомцев, лишь бы спастись.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что власти Ростова-на-Дону планируют снести разрушенный дом на Нариманова в 2025 году.