Госэкспертиза одобрила снос рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

В среду, 15 января, госэкспертиза одобрила снос многоквартирного аварийного дома, расположенного по адресу улица Нариманова, 72/3. Здание признали аварийным еще в 2020 году, однако расселили его только в 2024 году, когда в один день в доме полностью обрушился один из подъездов.