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Posted 16 января, 11:10

Published 16 января, 11:10

Modified 16 января, 11:12

Updated 16 января, 11:12

ГУФСИН опроверг попытку побега заключенных из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

ГУФСИН опроверг попытку побега заключенных из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

16 января 2025, 11:10
Фото: rostovgazeta.ru. ГУФСИН опроверг попытку побега заключенных из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
ГУФСИН России по Ростовской области заявило, что информация о побеге заключенных из СИЗО-1 не соответствует действительности, сообщил начальник пресс-службы ведомства подполковник внутренней службы Борис Марухян.

Напомним, что в СМИ и социальных сетях начали распространяться сведения о том, что один из заключенных СИЗО-1 сделал подкоп и подговорил сокамерников совместно выбраться на свободу. Злоумышленники якобы хотели реализовать задуманное 14 января, однако им помешал арестант, который рассказал о плане охране. Сотрудники следственного изолятора задержали организатора побега и провели допрос. Также отмечалось, что в камерах заключенных были обнаружены девять телефонов и несколько шампуров.

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Региональный ГУФСИН отметил, что данные не соответствуют действительности. Никакие попытки побегов в 2025 году не были зарегистрированы.

Ранее стало известно, что сотрудник СИЗО-1 в Ростове за деньги приводил заключенным девушек.

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