ГУФСИН опроверг попытку побега заключенных из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Posted 16 января, 11:10
Published 16 января, 11:10
Modified 16 января, 11:12
Updated 16 января, 11:12
Напомним, что в СМИ и социальных сетях начали распространяться сведения о том, что один из заключенных СИЗО-1 сделал подкоп и подговорил сокамерников совместно выбраться на свободу. Злоумышленники якобы хотели реализовать задуманное 14 января, однако им помешал арестант, который рассказал о плане охране. Сотрудники следственного изолятора задержали организатора побега и провели допрос. Также отмечалось, что в камерах заключенных были обнаружены девять телефонов и несколько шампуров.
Региональный ГУФСИН отметил, что данные не соответствуют действительности. Никакие попытки побегов в 2025 году не были зарегистрированы.
Ранее стало известно, что сотрудник СИЗО-1 в Ростове за деньги приводил заключенным девушек.