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Posted 16 января, 10:04

Published 16 января, 10:04

Modified 16 января, 10:06

Updated 16 января, 10:06

И бесплатный гастроэнтеролог: в Ростове ищут дегустатора шаурмы за 300 тысяч рублей

И бесплатный гастроэнтеролог: в Ростове ищут дегустатора шаурмы за 300 тысяч рублей

16 января 2025, 10:04
Фото: Unsplash. И бесплатный гастроэнтеролог: в Ростове ищут дегустатора шаурмы за 300 тысяч рублей

В Ростове ищут на работу дегустатора шаурмы за 300 тысяч рублей в месяц

В Ростове появилась вакансия на должность главного дегустатора шаурмы. Кандидатам предлагают зарплату от 150 до 300 тысяч рублей и медстраховку, включающую в себя посещение гастроэнтеролога.

Информацию о поиске дегустатора опубликовали на одном из популярных сайтов объявлений. Чтобы получить работу с фиксированным графиком 5/2 и ежемесячной зарплатой, опыт не нужен.

Работодатель предлагает пройти обучение, оформляет медстраховку, в которую входит посещение гастроэнтеролога, обещает выдать униформу и обеспечить питанием. Под последним, вероятно, подразумевается, шаурма, которой придется съесть немало во время проверок.

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Главный дегустатор будет контролировать, чтобы в заведениях были свежие ингредиенты, и разрабатывать новые рецепты. Среди главных требований: любовь к шаурме, богатый опыт ее дегустации, готовность к командировкам по России и даже в Казахстан.

Помимо медстраховки и ежедневных угощений шаурмой, в список бонусов попала возможность стать амбассадором шаурмы — что бы это ни значило.

Ранее RostovGazeta сообщала, насколько выросли зарплаты рабочих профессий на Дону.

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