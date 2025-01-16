И бесплатный гастроэнтеролог: в Ростове ищут дегустатора шаурмы за 300 тысяч рублей

Posted 16 января, 10:04
Published 16 января, 10:04
Modified 16 января, 10:06
Updated 16 января, 10:06
Информацию о поиске дегустатора опубликовали на одном из популярных сайтов объявлений. Чтобы получить работу с фиксированным графиком 5/2 и ежемесячной зарплатой, опыт не нужен.
Работодатель предлагает пройти обучение, оформляет медстраховку, в которую входит посещение гастроэнтеролога, обещает выдать униформу и обеспечить питанием. Под последним, вероятно, подразумевается, шаурма, которой придется съесть немало во время проверок.
Главный дегустатор будет контролировать, чтобы в заведениях были свежие ингредиенты, и разрабатывать новые рецепты. Среди главных требований: любовь к шаурме, богатый опыт ее дегустации, готовность к командировкам по России и даже в Казахстан.
Помимо медстраховки и ежедневных угощений шаурмой, в список бонусов попала возможность стать амбассадором шаурмы — что бы это ни значило.
Ранее RostovGazeta сообщала, насколько выросли зарплаты рабочих профессий на Дону.