К концу рабочей недели тысячи жителей в Ростове-на-Дону оставят без света

С 09.00 до 17.00 отключили свет в домах № 111-131, 184-222 на улице Текучева, № 1-17, 2-16 на Ржевской, № 63, 60-80 на Нефедова, № 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д на Козлова, № 163-207, 162-184, 184А на Детской, № 125-159, 140-170 на Книжной. В это же время энергоснабжение прекратится в переулке Братском (№ 120-144), Халтуринском (№ 133-161, 186-202), Островского (№ 143-153), Конном (№ 25-45, 34-56), Красной Звезды (№ 33-43, 32-48), а также на улице 13-й линии (№ 1-15, 2-16), 15-й линии (№ 1-27, 2-32), Советской (№ 12-20) и Закруткина (№ 15-19, 12-24).