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Posted 16 января, 06:38

Published 16 января, 06:38

Modified 16 января, 06:40

Updated 16 января, 06:40

К концу рабочей недели сотни домов обесточат в Ростове-на-Дону

К концу рабочей недели тысячи жителей в Ростове-на-Дону оставят без света

16 января 2025, 06:38
Фото: 1MI. К концу рабочей недели сотни домов обесточат в Ростове-на-Дону
Массовые отключения света пройдут в Ростове в конце рабочей недели. График с датами и адресами размещен на сайте Донэнерго.

Часть домов лишилась электроснабжения в четверг, 16 января. В 09.00 мск лампочки погасли у ростовчан, проживающих в переулке Защитном, 14-18, 17-21, Кавалерийском, 8, 16/72, 11/57, Ярославском, 24-26, 27-29, 19/71, Солдатском, 1-13, 2-14, на улице Межевой, 2-78, 1-87, Нагорной, 2-86, 1-71, Профсоюзной, 45, 6-98. Там света не будет до 12.00 мск.

Чуть дольше, до 16.00 мск, без электричества просидят горожане на улице Каширской, 4/1 и на 2-й Краснодарской, 145, 145А, 145Д, 147/4, 145/6, 145/11, 145/9.

С 09.00 до 17.00 отключили свет в домах № 111-131, 184-222 на улице Текучева, № 1-17, 2-16 на Ржевской, № 63, 60-80 на Нефедова, № 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д на Козлова, № 163-207, 162-184, 184А на Детской, № 125-159, 140-170 на Книжной. В это же время энергоснабжение прекратится в переулке Братском (№ 120-144), Халтуринском (№ 133-161, 186-202), Островского (№ 143-153), Конном (№ 25-45, 34-56), Красной Звезды (№ 33-43, 32-48), а также на улице 13-й линии (№ 1-15, 2-16), 15-й линии (№ 1-27, 2-32), Советской (№ 12-20) и Закруткина (№ 15-19, 12-24).

Всего на пару часов, с 10.00 до 12.00 мск, отключат электричество на проспекте Ворошиловском, 45, улице Шаумяна, 73-85, 100-110, Кузнечной, 170-214, Портовой, 374-420 и в переулке Аэроклубовском, 35-39, 36.

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Фото: Unsplash/ehmitrich

В пятницу, 17 января, с 09.00 до 12.00 мск без света останутся жители домов № 46/15А, 113/1 на улице 2-й Краснодарской, №43/13 на 1-й Краснодарской, № 9/71, 11/80, 13/43 на Проселочной и №15 на площади Тружеников.

С 09.00 до 16.00 мск отключения пройдут на улице Былинной (№2), 2-й Краснодарской (№ 129, 129/1, 129/2, 131-135), Купеческой (№5), Литературной (№53), Поэтичной (№ 76, 7Б), Сказочной (№ 11/99), Цветочной (№122), Кагальницкой (№ 15-21, 14-30), Тюхряева (№ 29-67, 28-64), Рябышева (№ 11-83, 8-58), Вити Черевичкина (№ 6-42, 13), 30-й линии (№ 14-32,11-29), 32-й линии (№ 24-62, 19-59), 34-й линии (№ 15-51, 26-64), 36-й линии (№ 23-89, 30-92), 38-й линии (№ 29-91, 18-80) и в СНТ «Красный Садовод», «Победа». На час дольше, с 09.00 до 17.00 мск, аналогичная ситуация будет на улице Пешкова, 34.

На четыре часа, с 10.00 до 14.00 мск, обесточат дома, расположенные по адресам: улица Береговая, 16, 41, 51, 51 А, 51-57, 67, Седова, 8, 14А, 14Б, 16, 63-99, Нижне-Бульварная, 29 и переулок Богатяновский, 3.

Меньше всего без электричества просидят те, кто живет на Батуринской, 108, Волгодонской, 44-46, 45-61, 60-62, 61/16, 62/118, Гризодубовой, 40-60, 61-65, Доброхимовской, 77-89, 80-88, Лазаревской, 31-37, 32-40, Проселочной, 36/42, 40-42, Ревкомовской, 115-125, 116-122 и на площади Тружеников, 15. Там, как и на 2-й Краснодарской, 46/15А, 75-113, света не будет с 13.00 до 16.00 мск.

Ранее стало известно, что 16 января часть Западного на сутки осталась без воды.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Отключение света#Донэнерго#Улицы#Жители#Электроснабжение#Переулки
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