Как быстро похудеть после новогодних праздников: советы фитнес-тренера и нутрициолога

Posted 16 января, 13:08
Published 16 января, 13:08
Modified 16 января, 13:10
Updated 16 января, 13:10
После праздников с обилием вкусной и не всегда полезной еды не стоит сразу начинать с силовых или длительных кардиотренировок. Чтобы не нанести вред организму, лучше заниматься в спокойном темпе.
По словам фитнес-тренера Татьяны Радишаускас, для этого подойдет пилатес, стретчинг (растяжка), плавание, легкие кардионагрузки или миофасциальный релиз. Последний, помимо прочего, помогает снять отечность и улучшить состояние лимфы и кровообращения.
— Если вы все же идете на силовые тренировки, то рабочие веса лучше уменьшить, а количество повторений сократить. Резкое возвращение больших весов значительно повышает риск получения травмы, — объяснила фитнес-тренер. — Такого режима желательно придерживаться около двух недель, в зависимости от уровня вашей подготовки. За это время организм привыкнет к нагрузке и восстановится.
Из упражнений для начала подойдут базовые: приседания, выпады, отжимания, различные вариации планок, скручивания на пресс и так далее. Если исходить из уровня своих возможностей, риск получить травму заметно снизится.
За пару дней пытаться вернуть прежние результаты нежелательно. Если перерыв продолжался больше двух недель, то для организма такая нагрузка станет настоящим испытанием и будет восприниматься как истощение. Вместо того, чтобы активно добиваться результата, уделите внимание легким круговым тренировкам, постепенно увеличивая нагрузку.
Ускорить работу метаболизма и сжечь больше калорий поможет и обычная прогулка на свежем морозном воздухе. Зимой часть энергии уходит на согревание организма, поэтому лишние калории быстро потратятся.
Для успешного похудения можно пить только воду, чай и кофе без добавок, либо соки без сахара. Алкоголь, без которого редко обходятся новогодние праздники, содержит в себе большое количество калорий и вызывает отечность. Поэтому от спиртных напитков стоит отказаться.
Привыкание к сахару в большом количестве появляется всего за несколько дней. Если после праздников вас тянет на сладкое, значит, организм требует быстрых углеводов. Но вместо десерта нутрициологи предлагают выбирать овощи с низким содержанием крахмала. Такие продукты быстро заполняют желудок и надолго сохранят чувство насыщения.
— Белок также заставит пищеварительную систему работать долго и не отвлекаться на перекусы: ешьте больше яиц, бобовых, курицу или индейку, нежирные сыры, — рекомендует ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова.
Из-за алкоголя и обилия соли в новогодних блюдах организм становится обезвоженным. Чтобы восстановить водно-солевой баланс, достаточно выпивать хотя бы полтора литра воды в день.
— Многие путают жажду и голод. Есть простой способ это предотвратить. Если чувствуете голод — сначала выпейте стакан воды. Если вы захотите есть снова через 20 минут — тогда это действительно голод и организму нужна энергия из пищи, — поясняет эксперт.
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