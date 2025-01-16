Как быстро похудеть после новогодних праздников: советы фитнес-тренера и нутрициолога

Привыкание к сахару в большом количестве появляется всего за несколько дней. Если после праздников вас тянет на сладкое, значит, организм требует быстрых углеводов. Но вместо десерта нутрициологи предлагают выбирать овощи с низким содержанием крахмала. Такие продукты быстро заполняют желудок и надолго сохранят чувство насыщения.