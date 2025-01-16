Непрекращающиеся дожди обрушатся на Ростов-на-Дону в конце недели

Posted 16 января, 08:18
Published 16 января, 08:18
Modified 16 января, 08:20
Updated 16 января, 08:20
По данным сайта Gismeteo, в пятницу, 17 января, в Ростове-на-Дону пройдет небольшой дождь со снегом. Осадки ожидаются в период с 12.00 до 18.00 мск. Днем температура воздуха прогреется до +2 градусов, а ночью — опустится до 0. Ветер будет идти с запада со скоростью до 12 метров в секунду.
В субботу, 18 января, погодные условия ухудшатся. Если температурный диапазон никак не поменяется, то ливни значительно усилятся. Дождь будет идти ночью и утром, за это время выпадет примерно 3,6 миллиметра осадков. Ветер западный до 9 метров в секунду.
Воскресенье, 19 января, будет пасмурным и дождливым. В ночное время воздух охладится до -1 градуса, а в дневное — прогреется до +2 градусов Цельсия. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Ливень будет идти примерно с 03.00 по 06.00 мск.
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