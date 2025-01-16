Непрекращающиеся дожди обрушатся на Ростов-на-Дону в конце недели

По данным сайта Gismeteo, в пятницу, 17 января, в Ростове-на-Дону пройдет небольшой дождь со снегом. Осадки ожидаются в период с 12.00 до 18.00 мск. Днем температура воздуха прогреется до +2 градусов, а ночью — опустится до 0. Ветер будет идти с запада со скоростью до 12 метров в секунду.