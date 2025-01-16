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Posted 16 января, 09:21

Published 16 января, 09:21

Modified 16 января, 09:23

Updated 16 января, 09:23

Организаторы фиктивных браков с мигрантами получили 3 года условно в Шахтах

Организаторов фиктивных браков с мигрантами осудили в Ростовской области

16 января 2025, 09:21
Фото: Изображение Midjourney. Организаторы фиктивных браков с мигрантами получили 3 года условно в Шахтах
В Ростовской области полиция поймала мужчину и двух женщин, которые помогали заключать фиктивные браки гражданам Азербайджана для их незаконной легализации в России, сообщает УФСБ РФ по региону.

Известно, что три россиянина с 2019 по 2023 год незаконно легализовали 13 граждан Азербайджана. Они работали по следующей схеме: Мамедов подыскивал иностранного «жениха», а Аллахвердиева и Нечаева подбирали «фиктивную невесту», которая за 15 тысяч рублей была согласна выйти замуж, а затем они регистрировали незаконные браки. После чего новоиспеченные мужья получали все необходимые документы на проживание в России. Стоит отметить, что заключение одного фиктивного брака обходилось в 150 тысяч рублей.

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Шахтинский городской суд признал Мамедова, Аллахвердиеву и Нечаеву виновными по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Им назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года.

Ранее в Ростове-на-Дону осудили руководителя «Росморпорта» за подлог.

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