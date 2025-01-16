Организаторов фиктивных браков с мигрантами осудили в Ростовской области

Posted 16 января, 09:21
Published 16 января, 09:21
Modified 16 января, 09:23
Updated 16 января, 09:23
Известно, что три россиянина с 2019 по 2023 год незаконно легализовали 13 граждан Азербайджана. Они работали по следующей схеме: Мамедов подыскивал иностранного «жениха», а Аллахвердиева и Нечаева подбирали «фиктивную невесту», которая за 15 тысяч рублей была согласна выйти замуж, а затем они регистрировали незаконные браки. После чего новоиспеченные мужья получали все необходимые документы на проживание в России. Стоит отметить, что заключение одного фиктивного брака обходилось в 150 тысяч рублей.
Шахтинский городской суд признал Мамедова, Аллахвердиеву и Нечаеву виновными по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Им назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года.
Ранее в Ростове-на-Дону осудили руководителя «Росморпорта» за подлог.