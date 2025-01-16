Организаторов фиктивных браков с мигрантами осудили в Ростовской области

Известно, что три россиянина с 2019 по 2023 год незаконно легализовали 13 граждан Азербайджана. Они работали по следующей схеме: Мамедов подыскивал иностранного «жениха», а Аллахвердиева и Нечаева подбирали «фиктивную невесту», которая за 15 тысяч рублей была согласна выйти замуж, а затем они регистрировали незаконные браки. После чего новоиспеченные мужья получали все необходимые документы на проживание в России. Стоит отметить, что заключение одного фиктивного брака обходилось в 150 тысяч рублей.