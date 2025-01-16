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Posted 16 января, 10:41

Published 16 января, 10:41

Modified 16 января, 10:43

Updated 16 января, 10:43

Почти 1060 человек пропали в Ростовской области в 2024 году

Почти 1060 человек пропали в Ростовской области в 2024 году

16 января 2025, 10:41
Фото: Unsplash. Почти 1060 человек пропали в Ростовской области в 2024 году
С января по декабрь 2024 года в Ростовской области без вести пропали 1057 человек. Статистикой поделился поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсетях.

По данным организации, в 2024 году в Ростовской области исчезли 1057 человек. Из них 685 пропавших были найдены живыми. К сожалению, не обошлось и без трагичных ситуаций. Во время поисковых операций 64 человека были обнаружены мертвыми.

В 2024 году были и те, кого найти и вовсе не удалось — 66 дончан. Родственники нашлись у 106 исчезнувших, при этом только личности 10 человек пришлось устанавливать.

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Добавим, что поисковой отряд также получал и не подтверждённые заявки. Их было 118 штук за год. Кроме того, восемь историй пропавших были отправлены на телепередачу «Жди меня».

Ранее отец пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Анны Цомартовой рассказал об угрозах семье.

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