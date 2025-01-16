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Posted 16 января, 05:39

Published 16 января, 05:39

Modified 16 января, 05:39

Updated 16 января, 05:39

Подрядчик сорвал сроки проектирования дублера Змиевского проезда в Ростове

Подрядчик сорвал сроки проектирования дублера Змиевского проезда в Ростове

16 января 2025, 05:39
Фото: 1MI. Подрядчик сорвал сроки проектирования дублера Змиевского проезда в Ростове
В Ростове не успели завершить проект дублера Змиевского проезда в срок. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

По информации Donnews, дорогу через Змиевскую балку еще проектируют. Там должна появиться эстакада, через которую жители Военведа смогут быстрее добираться на Западный.

— Сейчас доехать с Военведа в эту часть города очень сложно: через Малиновского, Доватора или через другую часть города. Новая дорога существенно снизит нагрузку, — цитирует СМИ Алексея Логвиненко.

Однако срок завершения работ глава администрации не уточнил.

Подрядчика для создания проекта дублера Змиевского проезда выбрали еще летом 2022 года. Им стал ростовский «Транс-Инжиниринг», который предложил выполнить работы за 37,5 миллиона рублей вместо 40, заявленных властями.

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Сдать проект планировали до конца августа 2023 года, но этого так и не случилось. Контракт с компанией разрывать не стали, а причины срыва сроков остались неизвестны.

В феврале 2024-го появилась информация, что территория под строительство эстакады увеличили почти вдвое, с 11,4 до 21,4 гектара. Вероятно, именно из-за этого сроки сдвинули.

Ранее Алексей Логвиненко рассказал, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу.

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