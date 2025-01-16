Подрядчик сорвал сроки проектирования дублера Змиевского проезда в Ростове

Posted 16 января, 05:39
Published 16 января, 05:39
Modified 16 января, 05:39
Updated 16 января, 05:39
По информации Donnews, дорогу через Змиевскую балку еще проектируют. Там должна появиться эстакада, через которую жители Военведа смогут быстрее добираться на Западный.
— Сейчас доехать с Военведа в эту часть города очень сложно: через Малиновского, Доватора или через другую часть города. Новая дорога существенно снизит нагрузку, — цитирует СМИ Алексея Логвиненко.
Однако срок завершения работ глава администрации не уточнил.
Подрядчика для создания проекта дублера Змиевского проезда выбрали еще летом 2022 года. Им стал ростовский «Транс-Инжиниринг», который предложил выполнить работы за 37,5 миллиона рублей вместо 40, заявленных властями.
Сдать проект планировали до конца августа 2023 года, но этого так и не случилось. Контракт с компанией разрывать не стали, а причины срыва сроков остались неизвестны.
В феврале 2024-го появилась информация, что территория под строительство эстакады увеличили почти вдвое, с 11,4 до 21,4 гектара. Вероятно, именно из-за этого сроки сдвинули.
Ранее Алексей Логвиненко рассказал, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу.