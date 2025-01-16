Правительство Ростовской области выделило 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

Posted 16 января, 18:59
Published 16 января, 18:59
Modified 16 января, 19:01
Updated 16 января, 19:01
Логвиненко сообщил, что в 2024 году за полтора миллиарда рублей удалось отремонтировать рекордное количество дорог.
«В прошлом году нам правительство предоставило 1,5 миллиарда рублей, ещё 319 миллионов рублей мы выделили дополнительно из местного бюджета… В этом году Юрий Слюсарь нам деньги ещё добавил» — сообщает глава горадминистрации.
Ранее Логвиненко рассказал, когда в Ростове построят канатную дорогу.
До этого глава горадминистрации прокомментировал решение Юрия Слюсаря о запрете возведения многоэтажек.