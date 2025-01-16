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Posted 16 января, 18:59

Published 16 января, 18:59

Modified 16 января, 19:01

Updated 16 января, 19:01

Правительство Ростовской области выделило 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство Ростовской области выделило 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

16 января 2025, 18:59
Фото: 1MI.
Правительство региона выделило Ростову полтора миллиарда рублей для ремонта дорог в 2025 году. Об этом глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал на ежегодной встрече руководителей СМИ.

Логвиненко сообщил, что в 2024 году за полтора миллиарда рублей удалось отремонтировать рекордное количество дорог.

«В прошлом году нам правительство предоставило 1,5 миллиарда рублей, ещё 319 миллионов рублей мы выделили дополнительно из местного бюджета… В этом году Юрий Слюсарь нам деньги ещё добавил» — сообщает глава горадминистрации.
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Ранее Логвиненко рассказал, когда в Ростове построят канатную дорогу.

До этого глава горадминистрации прокомментировал решение Юрия Слюсаря о запрете возведения многоэтажек.

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