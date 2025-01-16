Пробка в 11 километров сковала участок М-4 в Ростовской области. Как ее объехать?

Пробка растянулась от поселка Аютинский на 994-м километре до участка автодороги недалеко от хутора Красный Кут на 1005-м километре. Общая протяженность затора составила 11 километров. Судя по данным сервиса, водителям понадобится 1 час 12 минут на то, чтобы проехать пробку.