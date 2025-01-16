Пробка в 11 километров сковала участок М-4 в Ростовской области. Как ее объехать?

Posted 16 января, 14:24
Published 16 января, 14:24
Modified 16 января, 14:26
Updated 16 января, 14:26
Пробка растянулась от поселка Аютинский на 994-м километре до участка автодороги недалеко от хутора Красный Кут на 1005-м километре. Общая протяженность затора составила 11 километров. Судя по данным сервиса, водителям понадобится 1 час 12 минут на то, чтобы проехать пробку.
Напомним, что ранее сотрудники Госавтоинспеции напомнили автовладельцам, как можно объехать авариные участки трассы. Это — 964-й километр М-4 «Дон», где расположен поворот на Михайлово-Владимировку, а также 983 и 969 километры.
Ранее появилась информация, что машины ростовчан будут эвакуировать возле областной туберкулезной больницы.