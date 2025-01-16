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Posted 16 января, 14:24

Published 16 января, 14:24

Modified 16 января, 14:26

Updated 16 января, 14:26

Огромная 11-километровая пробка сковала участок М-4 «Дон» под Ростовом

Пробка в 11 километров сковала участок М-4 в Ростовской области. Как ее объехать?

16 января 2025, 14:24
Фото: Pxhere. Огромная 11-километровая пробка сковала участок М-4 «Дон» под Ростовом

Пробка в 11 километров блокировала движение на участке М-4 в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» ведутся ремонтные работы дорожного покрытия, в связи с чем на одном из участков образовалась гигантская 11-километровая пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Пробка растянулась от поселка Аютинский на 994-м километре до участка автодороги недалеко от хутора Красный Кут на 1005-м километре. Общая протяженность затора составила 11 километров. Судя по данным сервиса, водителям понадобится 1 час 12 минут на то, чтобы проехать пробку.

Напомним, что ранее сотрудники Госавтоинспеции напомнили автовладельцам, как можно объехать авариные участки трассы. Это — 964-й километр М-4 «Дон», где расположен поворот на Михайлово-Владимировку, а также 983 и 969 километры.

В Госавтоинспекции предупредили о пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Огромная 11-километровая пробка сковала участок М-4 «Дон» под Ростовом
Огромная 11-километровая пробка сковала участок М-4 «Дон» под Ростовом. Фото: Яндекс. Карты

Ранее появилась информация, что машины ростовчан будут эвакуировать возле областной туберкулезной больницы.

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