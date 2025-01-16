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Posted 16 января, 15:21

Published 16 января, 15:21

Modified 16 января, 15:23

Updated 16 января, 15:23

Рабочие-энергетики повредили коммуникации и лишили газа часть Ростова

Рабочие-энергетики повредили коммуникации и лишили газа часть Ростова. Когда починят?

16 января 2025, 15:21
Фото: 1MI.

Рабочие-энергетики повредили коммуникации и лишили газа часть Ростова

В Ростове без подачи газа остались 24 многоквартирных и 103 частных домов. Об этом рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Сообщается, что причиной отключения стало повреждение подземного распределительного газопровода. Его задели сотрудники подрядной организации «Энергомакс» при прокладке кабеля электроснабжения. Уточняется, что авария произошла по адресу улица Волоколамская, 4.

В связи с этим тысячи жителей Ростова остались без газоснабжения.

В данный момент над устранением повреждений работают специалисты. Ресурс обещают возобновить до конца суток.

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Ранее стало известно о массовых отключениях света в Ростове. Даты и точное время сообщила RostovGazeta.

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