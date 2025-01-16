Рабочие-энергетики повредили коммуникации и лишили газа часть Ростова. Когда починят?

Posted 16 января, 15:21
Published 16 января, 15:21
Modified 16 января, 15:23
Updated 16 января, 15:23
Сообщается, что причиной отключения стало повреждение подземного распределительного газопровода. Его задели сотрудники подрядной организации «Энергомакс» при прокладке кабеля электроснабжения. Уточняется, что авария произошла по адресу улица Волоколамская, 4.
В связи с этим тысячи жителей Ростова остались без газоснабжения.
В данный момент над устранением повреждений работают специалисты. Ресурс обещают возобновить до конца суток.
Ранее стало известно о массовых отключениях света в Ростове. Даты и точное время сообщила RostovGazeta.