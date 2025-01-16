Расплющило от удара: на въезде в Ростов-на-Дону автобус столкнулся с легковушкой

Posted 16 января, 16:21
Published 16 января, 16:21
Modified 16 января, 16:23
Updated 16 января, 16:23
Сообщается, что авария произошла примерно в 17.00 мск 16 января. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что легковой автомобиль и автобус получили серьезные повреждения. Бампер легковушки буквально расплющило от удара.
Несмотря на это, как сообщает источник со ссылкой на слова сотрудников Госавтоинспекции, авария обошлась без пострадавших.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», участок Западного шоссе сковала пробка. Затор растянулся на 2,7 километра.
«Движение полностью перекрыто», — пишет пользователь сервиса.
Обстоятельства ДТП в данный момент уточняются.
Ранее RostovGazeta писала о том, что автовладелец устроил ДТП с коровой на платном участке автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области.