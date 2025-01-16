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Posted 16 января, 16:21

Published 16 января, 16:21

Modified 16 января, 16:23

Updated 16 января, 16:23

На въезде в Ростов-на-Дону автобус столкнулся с легковушкой 16 января

Расплющило от удара: на въезде в Ростов-на-Дону автобус столкнулся с легковушкой

16 января 2025, 16:21
Фото: 1MI.

На въезде в Ростов-на-Дону автобус столкнулся с легковушкой 16 января

Возле Батайска произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. В связи с этим участок автодороги на въезде в Ростов сковали пробки. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал 1RND.

Сообщается, что авария произошла примерно в 17.00 мск 16 января. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что легковой автомобиль и автобус получили серьезные повреждения. Бампер легковушки буквально расплющило от удара.

Несмотря на это, как сообщает источник со ссылкой на слова сотрудников Госавтоинспекции, авария обошлась без пострадавших.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», участок Западного шоссе сковала пробка. Затор растянулся на 2,7 километра.

«Движение полностью перекрыто», — пишет пользователь сервиса.

Обстоятельства ДТП в данный момент уточняются.

В Госавтоинспекции предупредили о пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Видео: Телеграм-канал 1RND.

Ранее RostovGazeta писала о том, что автовладелец устроил ДТП с коровой на платном участке автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области.

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