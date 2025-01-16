Расплющило от удара: на въезде в Ростов-на-Дону автобус столкнулся с легковушкой

На въезде в Ростов-на-Дону автобус столкнулся с легковушкой 16 января

Возле Батайска произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. В связи с этим участок автодороги на въезде в Ростов сковали пробки. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал 1RND.