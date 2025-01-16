Решение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января

По данным скриншота сайта Гордумы, которые опубликовала Наталья Оськина и 1RND, 28 января решится вопрос об увольнении Алексея Логвиненко по собственному желанию. Примечательно, что слухи об этом появились буквально на днях. Однако в ходе встречи с руководителями СМИ 14 января пока еще действующий глава администрации заявил, что он не писал никакого заявления. А досрочно лишить его полномочий может только городская Дума.