Решение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января

Posted 16 января, 16:55
Published 16 января, 16:55
Modified 16 января, 17:14
Updated 16 января, 17:14
По данным скриншота сайта Гордумы, которые опубликовала Наталья Оськина и 1RND, 28 января решится вопрос об увольнении Алексея Логвиненко по собственному желанию. Примечательно, что слухи об этом появились буквально на днях. Однако в ходе встречи с руководителями СМИ 14 января пока еще действующий глава администрации заявил, что он не писал никакого заявления. А досрочно лишить его полномочий может только городская Дума.
— В жизни все бывает, — неоднозначно ответил тогда Логвиненко.
В пресс-службе администрации до этого тоже настаивали на том, что глава администрации активно трудится и никуда не делся. Теперь речь идет о решающем мнении Гордумы, которое станет известно после заседания 28 января.
В настоящее время официального подтверждения информации о проведении соответствующего заседания городской Думы и его повестке от пресс-службы не поступало.