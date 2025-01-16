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Posted 16 января, 16:55

Published 16 января, 16:55

Modified 16 января, 17:14

Updated 16 января, 17:14

Решение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января

Решение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января

16 января 2025, 16:55
Фото: администрация Ростова. Решение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января
Спустя две недели после опровержения об уходе состоится заседание Гордумы Ростова, на котором рассмотрят вопрос об увольнении главы администрации донской столицы. Скриншот с повесткой опубликовал один из депутатов городской Думы 16 января.

По данным скриншота сайта Гордумы, которые опубликовала Наталья Оськина и 1RND, 28 января решится вопрос об увольнении Алексея Логвиненко по собственному желанию. Примечательно, что слухи об этом появились буквально на днях. Однако в ходе встречи с руководителями СМИ 14 января пока еще действующий глава администрации заявил, что он не писал никакого заявления. А досрочно лишить его полномочий может только городская Дума.

Решение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января
Решение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января. Фото: тг Натальи Оськиной
«В жизни все бывает»: глава администрации Ростова прокомментировал слухи об отставке
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— В жизни все бывает, — неоднозначно ответил тогда Логвиненко.

В пресс-службе администрации до этого тоже настаивали на том, что глава администрации активно трудится и никуда не делся. Теперь речь идет о решающем мнении Гордумы, которое станет известно после заседания 28 января.

В настоящее время официального подтверждения информации о проведении соответствующего заседания городской Думы и его повестке от пресс-службы не поступало.

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