Ростехнадзор приостановил работу угольной шахты «Дальняя» в Ростовской области

Posted 16 января, 12:55
Published 16 января, 12:55
Modified 16 января, 12:57
Updated 16 января, 12:57
Сотрудники ведомства провели проверку производственного объекта I класса — угольной шахты «Дальняя». В ходе нее были выявлены нарушения требований промышленной безопасности. Инспекция заметила, что на предприятие есть неполадки с креплением горных выработок главного и наклонного ствола шахты, что могло угрожать жизни горняков.
В связи с этим Красносулинский городской суд постановил на 90 суток запретить ведение горных работ, нахождение и передвижение людей в стволе ОПО.
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