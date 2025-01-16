Ростехнадзор приостановил работу угольной шахты «Дальняя» в Ростовской области

Сотрудники ведомства провели проверку производственного объекта I класса — угольной шахты «Дальняя». В ходе нее были выявлены нарушения требований промышленной безопасности. Инспекция заметила, что на предприятие есть неполадки с креплением горных выработок главного и наклонного ствола шахты, что могло угрожать жизни горняков.