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Posted 16 января, 12:55

Published 16 января, 12:55

Modified 16 января, 12:57

Updated 16 января, 12:57

Ростехнадзор приостановил работу угольной шахты «Дальняя» в Ростовской области

Ростехнадзор приостановил работу угольной шахты «Дальняя» в Ростовской области

16 января 2025, 12:55
Фото: donland.ru. Ростехнадзор приостановил работу угольной шахты «Дальняя» в Ростовской области
В Ростовской области по решению суда приостановила свою деятельность «Объединенная шахта „Дальняя АО „Донской Антрацит“ из-за нарушений требований безопасности, информирует Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.

Сотрудники ведомства провели проверку производственного объекта I класса — угольной шахты «Дальняя». В ходе нее были выявлены нарушения требований промышленной безопасности. Инспекция заметила, что на предприятие есть неполадки с креплением горных выработок главного и наклонного ствола шахты, что могло угрожать жизни горняков.

В связи с этим Красносулинский городской суд постановил на 90 суток запретить ведение горных работ, нахождение и передвижение людей в стволе ОПО.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что перинатальный центр Ростовской области закроют в январе. Подробнее о причинах приостановки деятельности в нашем материале.

Ранее кафе Wasabi временно закрыли в Батайске из-за кишечной инфекции.

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