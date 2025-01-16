С 16 января в Ростове перекрыли сразу шесть улиц

Posted 16 января, 07:44
Published 16 января, 07:44
Modified 16 января, 07:46
Updated 16 января, 07:46
Речь идет о переулке Таманском (от улицы Нансена до дома №2А в Таманском), Глушкова (в районе домов № 1-63). В первом случае ограничение будет действовать до конца января, во втором — до конца марта.
Аналогичная ситуация на улице Прогулочной (от дома №1 до Шаповалова), на Шаповалова (от Прогулочной до Литовской) и на Литовской (от Шаповалова до Эстафетной). Там ограничения ввели до 30 апреля. А на улице Журавлева (от Красноармейской до Восточной) проезд запретили до 22 февраля.
Как уточнили власти Ростова, ограничения понадобились из-за работ на подземных коммуникациях. Очевидно, проезжая часть будет перекопана полностью или частично. Автомобилистам стоит заранее планировать объездной маршрут.