С 16 января в Ростове перекрыли сразу шесть улиц

Аналогичная ситуация на улице Прогулочной (от дома №1 до Шаповалова), на Шаповалова (от Прогулочной до Литовской) и на Литовской (от Шаповалова до Эстафетной). Там ограничения ввели до 30 апреля. А на улице Журавлева (от Красноармейской до Восточной) проезд запретили до 22 февраля.