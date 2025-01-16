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Posted 16 января, 07:44

Published 16 января, 07:44

Modified 16 января, 07:46

Updated 16 января, 07:46

С 16 января в Ростове перекрыли сразу шесть улиц

С 16 января в Ростове перекрыли сразу шесть улиц

16 января 2025, 07:44
Фото: 1MI. С 16 января в Ростове перекрыли сразу шесть улиц
В департаменте автодорог Ростова-на-Дону предупредили об ограничении движения сразу на шести улицах. Проезд для транспорта перекрыли 16 января.

Речь идет о переулке Таманском (от улицы Нансена до дома №2А в Таманском), Глушкова (в районе домов № 1-63). В первом случае ограничение будет действовать до конца января, во втором — до конца марта.

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Аналогичная ситуация на улице Прогулочной (от дома №1 до Шаповалова), на Шаповалова (от Прогулочной до Литовской) и на Литовской (от Шаповалова до Эстафетной). Там ограничения ввели до 30 апреля. А на улице Журавлева (от Красноармейской до Восточной) проезд запретили до 22 февраля.

Как уточнили власти Ростова, ограничения понадобились из-за работ на подземных коммуникациях. Очевидно, проезжая часть будет перекопана полностью или частично. Автомобилистам стоит заранее планировать объездной маршрут.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Автомобилисты#Подземные коммуникации
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