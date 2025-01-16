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Posted 16 января, 14:09

Published 16 января, 14:09

Modified 16 января, 14:09

Updated 16 января, 14:09

Сбер рассказал про цену на аренду квадратного метра жилья в Ростове, Батайске и Аксае

Сбер рассказал про цену на аренду квадратного метра жилья в Ростове, Батайске и Аксае

16 января 2025, 14:09
Фото: Нейросеть Kandinsky 3.1.
Специалисты Сбера проанализировали рынок долгосрочной аренды жилья в Ростове-на-Дону, соседних Батайске и Аксае, а также в Таганроге. На основе данных сервиса «Домклик» они изучили, как менялись цены в течение ушедшего года.

В Ростове-на-Дону стоимость аренды составила 697 рублей за квадратный метр. Соответственно, снять в городе студию площадью 35 квадратных метров в среднем можно за 25 тысяч рублей. По сравнению с началом года стоимость аренды выросла на 4,5%.

В Батайске цена долгосрочной аренды составила 565 рублей за квадратный метр. Стоимость росла на протяжении всего года и к декабрю выросла на 22%. Средняя цена аренды студии или однокомнатной квартиры составила 20 тысяч рублей. В Аксае снимать жилье дороже: стоимость аренды здесь составляет 663 рубля за квадратный метр. Аренда стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров составляет около 23 тысяч рублей. За год цена выросла на 19%.

В Таганроге цена аренды составляет примерно 515 рублей за квадратный метр, а однокомнатную квартиру можно снять за 18 тысяч рублей. Это самый низкий показатель среди исследованных городов. Однако именно здесь зафиксирован самый высокий темп роста цен — за год аренда стала дороже почти на 43%.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка, рассказал, что в прошлом году число предложений на рынке долгосрочной аренды жилья в регионе выросло на 16%. Всё больше людей для размещения и поиска объявлений стали пользоваться проверенными онлайн-платформами. Подобные ресурсы помогают минимизировать риски, удобно планировать звонки и показы, а также детально описывать характеристики недвижимости. Другим преимуществом онлайн-сервисов он назвал возможность консультации специалистов. Юристы многих платформ помогают грамотно подготовить документы, а службы поддержки решают возникающие вопросы. Всё это, по его словам, помогает вывести рынок из серой зоны и увеличить уровень защиты собственников и арендаторов.

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