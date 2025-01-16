Сбер рассказал про цену на аренду квадратного метра жилья в Ростове, Батайске и Аксае

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка, рассказал, что в прошлом году число предложений на рынке долгосрочной аренды жилья в регионе выросло на 16%. Всё больше людей для размещения и поиска объявлений стали пользоваться проверенными онлайн-платформами. Подобные ресурсы помогают минимизировать риски, удобно планировать звонки и показы, а также детально описывать характеристики недвижимости. Другим преимуществом онлайн-сервисов он назвал возможность консультации специалистов. Юристы многих платформ помогают грамотно подготовить документы, а службы поддержки решают возникающие вопросы. Всё это, по его словам, помогает вывести рынок из серой зоны и увеличить уровень защиты собственников и арендаторов.