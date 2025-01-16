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Posted 16 января, 09:18

Published 16 января, 09:18

Modified 16 января, 09:20

Updated 16 января, 09:20

Спасатель дал советы дончанам по безопасному купанию в Крещенскую ночь

Спасатель дал советы жителям Ростова по безопасному купанию в Крещенскую ночь

16 января 2025, 09:18
Фото: rostovgazeta.ru. Спасатель дал советы дончанам по безопасному купанию в Крещенскую ночь
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За час до купания нельзя пить и есть, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артём Белков.

По мнению спасателя Артёма Белкова, неподготовленному человеку опасно окунаться в ледяную воду на Крещение.

«Резкий перепад температур опасен практически для любого человека, особенно для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания. Перед купанием нужно обязательно проконсультироваться с врачом», — советует эксперт.

Спасатель предупреждает, что совершать обряд нужно только в специально подготовленном месте. В 2025 году в Ростовской области оборудуют 69 купелей.

Где можно купаться на Крещение в Ростовской области: адреса купелей
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«Разогрейтесь перед окунанием простыми прыжками, растиранием, зарядкой. За час до купания лучше не есть и не пить алкоголь, это может поспособствовать скорому переохлаждению и появлению судорог», — рекомендует Артём Белков.

Сразу после купания нужно насухо обтереться полотенцем и надеть несколько слоев теплой одежды. Дополнительно согреть организм поможет теплый чай.

«Постарайтесь не находиться в воде дольше трех минут и не отплывайте далеко от спуска в купель. Так окружающим будет проще оказать помощь, если она понадобится», — советует спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове сократили число купелей на Крещение.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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