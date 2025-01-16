Спасатель дал советы жителям Ростова по безопасному купанию в Крещенскую ночь

Posted 16 января, 09:18
Published 16 января, 09:18
Modified 16 января, 09:20
Updated 16 января, 09:20
По мнению спасателя Артёма Белкова, неподготовленному человеку опасно окунаться в ледяную воду на Крещение.
«Резкий перепад температур опасен практически для любого человека, особенно для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания. Перед купанием нужно обязательно проконсультироваться с врачом», — советует эксперт.
Спасатель предупреждает, что совершать обряд нужно только в специально подготовленном месте. В 2025 году в Ростовской области оборудуют 69 купелей.
«Разогрейтесь перед окунанием простыми прыжками, растиранием, зарядкой. За час до купания лучше не есть и не пить алкоголь, это может поспособствовать скорому переохлаждению и появлению судорог», — рекомендует Артём Белков.
Сразу после купания нужно насухо обтереться полотенцем и надеть несколько слоев теплой одежды. Дополнительно согреть организм поможет теплый чай.
«Постарайтесь не находиться в воде дольше трех минут и не отплывайте далеко от спуска в купель. Так окружающим будет проще оказать помощь, если она понадобится», — советует спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове сократили число купелей на Крещение.