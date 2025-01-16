Спасатель назвал главные опасности крещенских купаний в Ростовской области

Posted 16 января, 08:06
Published 16 января, 08:06
Modified 16 января, 08:08
Updated 16 января, 08:08
Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Ростовский спасатель Артём Белков предупреждает, что к обряду нужно тщательно подготовиться, чтобы избежать несчастных случаев.
«Основное правило безопасного крещенского купания — делать это только в специально подготовленном месте, где дежурят спасатели. В этом году в Ростовской области подготовлено 69 купелей», — говорит спасатель.
Артём Белков призывает дончан внимательно прислушиваться к своим ощущениям во время купания: не стоит дольше 1-2 минут находиться в холодной воде и допускать переохлаждение организма.
Особенно внимательными, добавляет эксперт, следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ледяная вода может вызвать обострения.
Ранее RostovGazeta писала о том, что мокрый снег с дождем обещают на Крещение в Ростовской области.