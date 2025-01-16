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Posted 16 января, 08:06

Published 16 января, 08:06

Modified 16 января, 08:08

Updated 16 января, 08:08

Спасатель назвал главные опасности крещенских купаний в Ростовской области

Спасатель назвал главные опасности крещенских купаний в Ростовской области

16 января 2025, 08:06
Фото: rostovgazeta.ru. Спасатель назвал главные опасности крещенских купаний в Ростовской области
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Эксклюзив
Крещенские купания можно проводить только в специально подготовленных местах, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артём Белков.

Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Ростовский спасатель Артём Белков предупреждает, что к обряду нужно тщательно подготовиться, чтобы избежать несчастных случаев.

«Основное правило безопасного крещенского купания — делать это только в специально подготовленном месте, где дежурят спасатели. В этом году в Ростовской области подготовлено 69 купелей», — говорит спасатель.

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Артём Белков призывает дончан внимательно прислушиваться к своим ощущениям во время купания: не стоит дольше 1-2 минут находиться в холодной воде и допускать переохлаждение организма.

Особенно внимательными, добавляет эксперт, следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ледяная вода может вызвать обострения.

Ранее RostovGazeta писала о том, что мокрый снег с дождем обещают на Крещение в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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