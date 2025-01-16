Старинный особняк Чернова в Ростове-на-Дону хотят лишить статуса памятника

Posted 16 января, 05:04
Published 16 января, 05:04
Modified 16 января, 08:00
Updated 16 января, 08:00
Ростовская компания просит признать не действующим постановление регионального комитета по охране ОКН (прим. — объекты культурного наследия). В августе 2024 году дом Чернова включили в госреестр памятников истории культуры.
С 1951 года в особняке на Буденновском, 17 размещается управление по строительству оросительных систем «Ростовдонводстроя». Статус ОКН запретил капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик и проведение земляных, строительных, мелиоративных и других работ.
Доходный дом купца Николая Чернова был построен в 1910-х годах. Во время гражданской Великой Отечественной войны здание получило серьезные повреждения из-за пожаров, но к счастью, стены удалось восстановить. В 2023 году «Новотекс» хотела построить на месте особняка бизнес-центр, но ростовские активисты доказали историко-культурную ценность здания.
По данным системы «Спарк», ООО «Новотекс» зарегистрировала в 2013 году Елена Тюрина. В 2014 году акции компании перешли Ирине Сергеевой. А осенью 2021-го их поделили на троих: по 39% досталось Ирине Сергеевой и Григорию Зотову, а оставшиеся 22% — Дмитрию Бухарову. Компания занимается недвижимостью (покупка, продажа, аренда). По данным на конец 2024 года, организация заработала почти 12 миллионов рублей на госконтрактах. В 2023 — чуть больше 12 миллионов, что составило 23% выручки. Чаще всего контракты заключали с региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области — 11 договоров (64% всех тендеров).
Ранее в донской столице запретили строить бизнес-центр на Береговой после вмешательства прокуратуры.