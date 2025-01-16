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Posted 16 января, 05:04

Published 16 января, 05:04

Modified 16 января, 08:00

Updated 16 января, 08:00

Старинный особняк Чернова в Ростове-на-Дону хотят лишить статуса памятника

Старинный особняк Чернова в Ростове-на-Дону хотят лишить статуса памятника

16 января 2025, 05:04
Фото: Яндекс.карты. Старинный особняк Чернова в Ростове-на-Дону хотят лишить статуса памятника
В Ростовском областном суде рассмотрят иск ООО «Новотекс» о лишении статуса памятника доходный дом Николая Чернова на проспекте Буденновском. Соответствующая информация появилась на сайте суда 14 января.

Ростовская компания просит признать не действующим постановление регионального комитета по охране ОКН (прим. — объекты культурного наследия). В августе 2024 году дом Чернова включили в госреестр памятников истории культуры.

С 1951 года в особняке на Буденновском, 17 размещается управление по строительству оросительных систем «Ростовдонводстроя». Статус ОКН запретил капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик и проведение земляных, строительных, мелиоративных и других работ.

Доходный дом купца Николая Чернова был построен в 1910-х годах. Во время гражданской Великой Отечественной войны здание получило серьезные повреждения из-за пожаров, но к счастью, стены удалось восстановить. В 2023 году «Новотекс» хотела построить на месте особняка бизнес-центр, но ростовские активисты доказали историко-культурную ценность здания.

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По данным системы «Спарк», ООО «Новотекс» зарегистрировала в 2013 году Елена Тюрина. В 2014 году акции компании перешли Ирине Сергеевой. А осенью 2021-го их поделили на троих: по 39% досталось Ирине Сергеевой и Григорию Зотову, а оставшиеся 22% — Дмитрию Бухарову. Компания занимается недвижимостью (покупка, продажа, аренда). По данным на конец 2024 года, организация заработала почти 12 миллионов рублей на госконтрактах. В 2023 — чуть больше 12 миллионов, что составило 23% выручки. Чаще всего контракты заключали с региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области — 11 договоров (64% всех тендеров).

Ранее в донской столице запретили строить бизнес-центр на Береговой после вмешательства прокуратуры.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Памятник#Пожары#Великая Отечественная война#Бизнес-центр
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