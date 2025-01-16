Старинный особняк Чернова в Ростове-на-Дону хотят лишить статуса памятника

По данным системы «Спарк», ООО «Новотекс» зарегистрировала в 2013 году Елена Тюрина. В 2014 году акции компании перешли Ирине Сергеевой. А осенью 2021-го их поделили на троих: по 39% досталось Ирине Сергеевой и Григорию Зотову, а оставшиеся 22% — Дмитрию Бухарову. Компания занимается недвижимостью (покупка, продажа, аренда). По данным на конец 2024 года, организация заработала почти 12 миллионов рублей на госконтрактах. В 2023 — чуть больше 12 миллионов, что составило 23% выручки. Чаще всего контракты заключали с региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области — 11 договоров (64% всех тендеров).