Суд оставил без движения иск жителей Ростова к властям по Западной хорде

Posted 16 января, 06:03
Published 16 января, 06:03
Modified 16 января, 06:03
Updated 16 января, 06:03
Напомним, что группа активных ростовчан пожаловалась на то, что строительство автодороги «Западная хорда» приведет к сносу жилых домов, уничтожению Кумженского леса и Кумженского мемориала. Эти объекты попали под угрозу после внесения изменений в генплан и проект строительства Западной хорды.
В связи с этим жители Ростова-на-Дону настаивали на признании не действующим решение Гордумы от 21 декабря 2021 года о внесении изменений в генеральный план города, а также решения от 25 апреля 2023 года о внесении изменений в правила землевладения и застройки донской столицы. Однако суд оставил иск без движения из-за недочетов в оформлении заявления.
Ранее стало известно, что на содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит семь миллионов рублей.