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Posted 16 января, 06:03

Published 16 января, 06:03

Modified 16 января, 06:03

Updated 16 января, 06:03

Суд оставил без движения иск жителей Ростова к властям по Западной хорде

Суд оставил без движения иск жителей Ростова к властям по Западной хорде

16 января 2025, 06:03
Фото: Изображение Midjourney. Суд оставил без движения иск жителей Ростова к властям по Западной хорде
Ростовский областной суд оставил без движения исковое заявление, подписанное Игорем Тихоненко и другими жителями донской столицы, в отношении городских властей по поводу Западной хорды, информирует Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что группа активных ростовчан пожаловалась на то, что строительство автодороги «Западная хорда» приведет к сносу жилых домов, уничтожению Кумженского леса и Кумженского мемориала. Эти объекты попали под угрозу после внесения изменений в генплан и проект строительства Западной хорды.

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В связи с этим жители Ростова-на-Дону настаивали на признании не действующим решение Гордумы от 21 декабря 2021 года о внесении изменений в генеральный план города, а также решения от 25 апреля 2023 года о внесении изменений в правила землевладения и застройки донской столицы. Однако суд оставил иск без движения из-за недочетов в оформлении заявления.

Ранее стало известно, что на содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит семь миллионов рублей.

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