Суд оставил без движения иск жителей Ростова к властям по Западной хорде

В связи с этим жители Ростова-на-Дону настаивали на признании не действующим решение Гордумы от 21 декабря 2021 года о внесении изменений в генеральный план города, а также решения от 25 апреля 2023 года о внесении изменений в правила землевладения и застройки донской столицы. Однако суд оставил иск без движения из-за недочетов в оформлении заявления.